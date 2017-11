Dumitru Iliescu, fost sef SPP: SRI s-a implicat in dosarele penale ale lui Catalin Voicu, Dan Voiculescu, Olgutei Vasilescu si in dosarul Belina

"Mai spunea ca inversunarea doamnei Kovesi si a domnului Coldea impotriva domnului Geoana veneau ca urmare a faptului ca domnul Geoana ar fi declarat in spatiul public ca, daca va ajunge presedintele Romaniei, pe domnul Morar il va pastra la DNA, dar pe cei doi ii va schimba", a declarat Claudiu Manda, la finalul audierilor.





Potrivit lui Manda, Dumitru Iliescu a vorbit, in linii generale, despre un plan de destructurare a PSD, fostul sef al SPP precizand ca a directionat aceste informatii, la acea vreme, catre alte structuri de informatii.





"Ne-a mai adus in atentie un element in care spunea ca, in martie 2014, a fost informat, a luat cunostinta de aceste informatii din interiorul SRI pe care le-a dirijat catre Directia de Informatii a Armatei privind planul de destructurare a PSD, care erau tintele, care erau persoanele si ca, din ce stie domnia sa, elementele acestea s-au si probat la doua zile dupa aceea. La fel spunea ca avea elemente in 2009 ca va fi schimbat domnul Nica (fostul ministru de Interne Dan Nica - n.r.) cu ceva timp inainte. A informat Directia Generala a Armatei, incercand sa transmita ca de aceste informatii a avut cunostinta din interiorul SRI la vremea respectiva", a mentionat senatorul PSD.

"Elementul comun al lor este implicarea SRI n infaptuirea acestor dosare. Au fost vizate persoanele care au fost incomode. (...) Domnul (Florian) Coldea s-a dus la dl Daniel Morar si a cerut arestarea dlui Voicu. Domnul Morar a refuzat sa se implice intr-o asemenea actiune si atunci dl Coldea s-a dus la dna Kovesi si s-a decis modul de arestare a lui Voicu" a declarat Iliescu, dupa sedinta comisiei SRI.Amintim faptul ca, potrivit unor informatii din presa anului 1998, Iliescu si Voicu au infiintat impreuna o firma denumita "Agentia Nationala de Paza, Protectie, Investigatii si Protocol SRL".In ceea ce priveste dosarul Baltii Belina, Iliescu le-a spus celor din comisie, potrivit presedintelui comisiei, senatorul PSD Claudiu Manda, ca a avut o "corespondenta" la finalul lunii august cu "o persoana din presa" care "i-a spus ca se pregateste ceva". "Ne-a aratat corespondenta, ca se vrea sa se ajunga la anumiti ministri si la dl Liviu Dragnea, elementele erau anterior punerii sub acuzare in septembrie. Si spunea ca se mai pregatesc astfel de situatii", a spus Manda la finalul sedintei, intr-o conferinta de presa.De asemenea, potrivit presedintelui Comisiei parlamentare SRI, Claudiu Manda, citat de Agerpres, Dumitru Iliescu a mai spus ca Florian Coldea si Laura Codruta Kovesi erau "inversunati" pe fostul candidat la prezidentiale Mircea Geoana pentru ca acesta a declarat in spatiul public ca, daca ar fi iesit presedinte, l-ar fi mentinut in functia de procuror-sef DNA pe Daniel Morar, insa nu si pe cei doi.