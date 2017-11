Principesa Elena: Sunt dezamagita de fiul meu, Nicolae. A nesocotit intimitatea tatalui meu, Regele Mihai/ Fiul meu a dat dovada de dispret fata de Romania

Redam integral declaratia:"Sunt foarte dezamagita si ingrijorata de faptele fiului meu, Nicolae. Prin comportamentul sau din zilele trecute, Nicolae a nesocotit intimitatea, suferinta si demnitatea tatalui meu, Regele Mihai.I-am transmis, in trecut, lui Nicolae faptul ca Regele nu doreste sa il vada din cauza comportamentului sau lipsit de principii morale. Chiar Regele, primind vestea casatoriei fiului meu, i-a transmis lui Nicolae, intr-o scrisoare privata din 4 august 2017, ca este profund intristat ca Nicolae nu a facut nimic pentru a clarifica paternitatea presupusului sau copil, o fetita de aproape doi ani. Aceasta arata o lipsa de responsabilitate inacceptabila.La cea mai recenta vizita a mea la Aubonne, in luna august, tatal meu mi-a confirmat personal decizia sa de a nu-l primi pe Nicolae, lucru cunoscut de fiul meu. Regele Mihai a facut cunoscut, de cateva ori chiar in scris, ca motivul deciziei de a-i retrage lui Nicolae titlul regal este ca fiul meu nu are calitatile necesare pentru o pozitie in Casa Regala a Romaniei.Faptele lui Nicolae din aceste zile sunt profund gresite, moral si uman. Fiul meu a dat dovada de dispret fata de Romania, fata de poporul ei si fata de principiile Casei Regale. Pentru mine, ca mama, acest aspect este devastator." Casa Regala l-a acuzat miercuri pe Nicolae de o "tentativa de violare a domiciliului majestatii sale" din Elvetia, motiv pentru care a depus o plangere la politia elvetiana."In seara de marti, 7 noiembrie 2017, Nicolae Medforth-Mills a facut o tentativa de violare a domiciliului Majestatii Sale Regelui, la resedinta din Elvetia. Dl Medforth-Mills a fortat usa casei, implicand in incident sase persoane, dintre care trei colaboratori ai Casei Majestatii Sale", se arata intr-un comunicat al biroului de presa al regelui Mihai I.Nepotul regelui, Nicolae Medforth-Mills, caruia i-a fost retras in 2015 titlul de "Principe al Romaniei" si calificativul de "Alteta Regala", fiind, de asemena, exclus din Linia de Succesiune la Coroana Romaniei, este acuzat ca "a agresat fizic si verbal trei persoane".In comunicat se mai arata ca "incidentul a survenit la doar o ora dupa ce Regele Mihai primise Sfanta Impartasanie de la trimisul IPS Mitropolitului Iosif"."Ma intristeaza profund si nu inteleg agresivitatea CR de a face tot posibilul de a ma impiedica sa imi vad bunicul si de a-mi discredita imaginea. Nu voi intra in acest joc murdar. Voi alege sa-mi respect bunicul in aceste momente dificile pentru ca asa se cuvine si asa este crestineste", a scris Nicolae, pe contul sau de Facebook Inainte de a fi exclus de la linia de succesiune, Nicolae era al treilea mostenitor al tronului, dupa Principesa Margareta si Principesa Elena (mama sa).