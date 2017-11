Dragnea si Tariceanu au depus proiect de lege pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale: se recunoaste pozitia de Sef al Casei Regale a Romaniei, asimilata protocolar cu aceea a unui fost sef de stat

Potrivit acestui comunicat, propunerea legislativa prevede recunoasterea acesteia ca persoana juridica de drept privat si acordarea statutului de utilitate publica. In plus, legea propune recunoasterea pozitiei de Sef al Casei Regale a Romaniei, ca pozitie onorifica, asimilata protocolar cu aceea a unui fost sef de stat, si cuprinde o serie de prevederi care vor asigura desfasurarea optima a activitatilor si functiilor de reprezentare ale acesteia."Aceste prevederi vor asigura cadrul pentru o implicare si mai intensa a Casei Regale in cadrul societatii romanesti. Este nevoie, mai mult decat oricand, de o institutie deasupra politicii partinice, in care romanii sa vada un reper de echilibru si continuitate. Casa Regala a Romaniei este o institutie istorica, pastratoare a traditiilor nationale si a valorilor statului roman. Timp de aproape 100 de ani, Casa Regala a Romaniei a asigurat echilibrul politic in Romania, a contribuit decisiv la formarea Romaniei Mari si la modernizarea statului roman. Dupa al Doilea Razboi Mondial, instaurarea unui regim totalitar in Romania a fost realizata printr-o veritabila lovitura de stat care i-a fortat sa plece in exil pe Majestatea sa Regele Mihai si pe membrii Casei Regale. Timp de aproape 50 de ani, regimul comunist a facut tot ce i-a stat in puteri sa ii faca uitati, dar nu a reusit, dupa cum o arata atasamentul romanilor fata de Casa Regala. Dupa 1989, s-a inceput procesul de a reda Casei Regale rolul pe care il merita si de care Romania are nevoie. In pofida unor pasi importanti, in prezent Casa Regala a Romaniei nu are personalitatea juridica de sine statatoare, ceea ce produce mari inconveniente, nu numai siesi, ci si institutiilor publice cu care intra in parteneriat, probleme care adresate de acest proiect de lege", se arata in comunicatul transmis presei.In comunicat se face referire si la starea de sanatate a Regelui Mihai."Astazi, suntem alaturi de Majestatea sa, Regele Mihai care se confrunta cu probleme grave de sanatate si consideram ca aceasta propunere legislativa reflecta recunoasterea modului exemplar in care Majestatea Sa si-a facut datoria fata de Romania si, totodata, va incadra intr-un mod predictibil si constitutional continuitatea unei institutii simbol a statului roman" incheie acestia.In iunie 2016 , Liviu Dragnea a participat joi la Palatul Elisabeta la o intalnire cu Alteta Sa Principesa Margareta, cei doi discutand despre "viitorul Romaniei si rolul Casei Regale in societatea romaneasca". Dragnea a afirmat ulterior ca a discutat cu principesa Margareta despre rolul Casei Regale in societate, el mentionand ca statul acesteia trebuie "mult mai bine reglementat"."Punctul meu de vedere, pe care l-am transmis Altetei sale Regale si pe care il spun si public si o sa-l spun si colegilor mei, este ca statutul Casei Regale din Romania trebuie mult mai bine reglementat. Trebuie ca aceasta institutie fundamentala, importanta pentru societatea romaneasca sa aiba un statut foarte clar, sa poata sa fie ajutata si cred ca acest lucru poate fi reglementat prin lege. Astazi o sa vorbesc si cu colegii mei, cu domnul Tariceanu, cu domnul Steriu si cu domnul Daniel Constantin, sa incercam sa gasim o modalitate prin care Casa Regala sa aiba functionarea stabilita prin lege, pentru ca acum, din pacate, nu exista. Cred ca o sa am o discutie si cu prim-ministrul Dacian Ciolos si cu celelalte partide parlamentare. Pentru intreaga societate romaneasca rolul Casei Regale trebuie sa fie foarte bine definit si vom sprijini lucrul acesta", a declarat atunci Dragnea.Potrivit acestuia, Casa Regala este implicata in viata publica, dar este nevoie de o reglementare legala."Din discutiile pe care le-am avut acum, am inteles ca nu exista o reglementare legala prin care statutul Casei Regale sa fie clarificat si eu cred ca acest lucru trebuie rezolvat si o sa facem tot ce e posibil sa rezolvam lucrul acesta", a adaugat Dragnea.