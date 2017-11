Sondaj IMAS: Increderea in Liviu Dragnea s-a prabsuit la 15%. Mihai Tudose se bucura de doar 18% incredere, Klaus Iohannis de 39,7%

PSD se bucura de o intentie de vot care ramane constanta, la 39%.PNL a pierdut doua procente in ultima luna, avand un scor de 29.3%.ALDE este in crestere cu doua procente, pana la 10,2%, iar liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, se bucura de o incredere de 23%.USR este in scadere, de la 7% la doar 5,5%.Datele prezentate de IMAS fac parte din ROmnibus, studiu realizat lunar pe un esantion de 1.000 de persoane, prin metoda CATI, cu o marja de eroare de +/- 3%.