PNL depune motiune de cenzura impotriva guvernului

"Vazand calamitatea produsa de guvernul de habarnisti condus de Terente (...) voi propune Biroului Executiv al partidului depunerea unei motiuni de cenzura impotriva guvernului. Suntem obligati sa apelam la acest instrument in acest moment in care guvernarea PSD-ALDE pune in pericol sanatatea economiei romanesti, nivelul de viata al fiecarui roman", a declarat Orban.Acesta a precizat ca va purta negocieri cu toti parlamentarii, inclusiv cu cei din PSD care sunt nemultumiti de guvernare. "Numarul lor este in crestere", a spus Orban.Liderul PNL a precizat si ca va sesiza Avocatul Poporului sa atace la Curtea Constitutionala ordonanta de urgenta privind modificarile fiscale.Avand in vedere ca exista un total de 465 de parlamentari, PNL are nevoie mai intai de 117 semnaturi pentru depunere si de 233 voturi in favoarea motiunii pentru a da jos guvernul.Ce spune Constitutia privind motiunea de cenzura:Art. 113 – Moţiunea de cenzură(1) Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, pot retrage încrederea acordată Guvernului prin adoptarea unei moţiuni de cenzură, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.(2) Moţiunea de cenzură poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor şi se comunică Guvernului la data depunerii.(3) Moţiunea de cenzură se dezbate după 3 zile de la data când a fost prezentată în şedinţa comună a celor două Camere.(4) Dacă moţiunea de cenzură a fost respinsă, deputaţii şi senatorii care au semnat-o nu mai pot iniţia, în aceeaşi sesiune, o nouă moţiune de cenzură, cu excepţia cazului în care Guvernul îşi angajează răspunderea potrivit articolului 114.