USR incepe strangerea de semnaturi pentru initiativa cetateaneasca de modificare a Constitutiei: "fara penali in functii publice"

"La niciun an de la alegerile de anul trecut am ajuns de fapt intr-o situatie fara precedent cu un guvern care agreseaza statul roman, atat in privinta justitiei cat si mediul economic. (Acest fapt) nu este datorat vreunei agresiuni externe sau vreunei crize, Romania nu ar fi fost astazi aici daca in conducerea statului nu ar fi existat oameni cu probleme penale. USR initiaza strangerea de semanturi pentru o initiativa cetateaneasca - fara penali in functii publice. Romania nu poate sa devina un stat european daca aceasta asteptare a cetatenilor nu este solutionata" a declarat Barna intr-o conferinta de presa la Parlament.Barna a anuntat ca urmareste strangerea a 500.000 de semnaturi. Textul initiativei ar urma sa fie urmatorul: "Nu pot fi alesi in organele administratiei publice locale, Camerei Deputatilor si Senat si la presedintia Romaniei cetateni condamnati definitiv la inchisoare pentru infractiuni savarsite cu intentie"."Liviu Dragnea spre exemplu este in conducerea Camerei Deputatilor si conduce dupa bunul plac Romania", a mai spus el."Facem apel puternic la organizatiile civice pentru a putea aduce in parlament o initiativa de peste 500 mii semnaturi care sa nu poata fi ignorata" a completat deputatul USR, ales recent presedinte al partidului.