Tudorel Toader dupa discutia cu Frans Timmermans: Din legile justitiei am discutat propunerile sensibile. Asteptam opinia CE privind pragul la abuzul in serviciu

Toader a afirmat ca au fost discutate evolutiile inregistrate in indeplinirea celor 12 recomandari din MCV, in perspectiva faptului ca urmeaza sa fie redactat si publicat raportul intermediar privind stadiul indeplinirii fiecareia dintre recomandari: "Imi exprim convingerea ca va fi un raport de parcurs intermediar, echilibrat, obiectiv, care sa constate respectivele evolutii, repet, in indeplinirea fiecareia dintre cele 12 recomandari", a precizat ministrul Justitiei, citat de News.ro.El a sustinut ca, data fiind durata intrevederii, de o ora si 15 minute, nu a fost timp pentru discutii punctuale privind legile justitiei, fiind abordate cele mai sensibile propuneri din proiect: statutul Inspectiei Judiciare, raspunderea magistratilor si numirea procurorilor sefi de rang inalt.In ceea cepriveste Statutul Inspectiei Judiciare, ministrul a reamintit ca a evocat trei posibilitati: "sa ramana la CSM prin consolidarea garantiilor de independenta, sa treaca la MJ prin consolidarea independentei, sa devina o autoritate independenta autonoma, cu statut distinct, care sa nu fie nici la CSM nici la MJ, care sa-si indeplineasca rolul constitutional pe care il are".Tudorel Toader a precizat ca in proiectul transmis de minister este propusa cea de a treia varianta.Legat de raspunderea magistratilor, a spus ca proiectul pastreaza in responsabilitatea Ministerului Justitiei garantiile constitutionale potrivit carora statul raspunde pentru eroririle judiciare comise de catre magistrati, dar raspunderea magistratilor nu este inlaturara in ipoteza in care acestia actioneaza cu rea credinta sau grava neglijenta.El a adaugat ca dupa ce victima erorii judiciare este despagubita, statul se poate intoarce impotriva magistratului care a comis-o, daca se constata ca este vorba despre rea credinta si neglijenta, intr-un termen de trei ani, in prezent fiind de un an.Cu privire la procedura de numire a procurorilor de rang inalt, Toader a spus ca prima recomandare a CE a fost sa fie gasita o procedura transparenta de numire, inclusiv prin consultarea Comisiei de la Venetia.Un alt subiect discutat a fost legat de continutul posibil pe care urmeaza sa-l aiba infractiunea de abuz in serviciu si de neglijenta in serviciu, adica acel prag, care trebuie sa fie rezonabil si conform deciziei CCR si directivei europene."O alta tema pe care am discutat-o in amanunt, am prezentat-o si de la care urmeaza sa primim punctul de vedere al Comisiei se refera la continutul posibil pe care urmeaza sa-l aiba infractiunea de abuz in serviciu, iar pe cale de consecinta si de neglijenta in serviciu, adica acel prag despre care am spus ca trebuie sa fie rezonabil, dar prag care trebuie sa respecte exigentele CCR si in acelasi timp ne raportam la Directiva europeana", a afirmat ministrul Tudorel Toader.Tudorel Toader a spus ca s-a intalnit si cu comisarul european pentru Justitie, Vera Jurova.