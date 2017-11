Victor Ponta: Azi Dragnea taie salariile bugetarilor si celor din privat cu 21%!!!

Astazi ar putea fi aprobate masuri transferul contributiilor in sarcina angajatilor, scaderea impozitului pe venit de la 16% la 10%, impunerea unei taxe de solidaritate pentru angajatori de 2,5% si modificarea cotei de contributie catre Pilonul II de la 5,1% la 3,75%.Basescu a taiat salariile bugetarilor cu 25% - azi Dragnea le taie salariile bugetarilor si celor din privat cu 21% !!!",Masura prin care contributiile sociale trec in totalitate la angajat este cea mai de dreapta, neoliberala, antisociala si discriminatorie decizie luata in Romania dupa 1989 ( nici PNTCD nici Guvernul PDL nu a gandit asa ceva) - o masura care se va dovedi greu de aplicat si care va duce la cresterea inegalitatilor / o schimbare pe care nu a cerut-o nimeni din economie sau societate luata la presiunea conducerii PSD ( partid de stanga ) impotriva opozitiei sindicatelor, patronatelor, specialistilor si chiar a presei !!!! De ce?!??Doar pentru ca Dragnea si Valcov sa faca o scamatorie fiscala prin care sa spuna bugetarilor ca le dau 25% in plus la salariu desi iau practic doar maxim 4% / si doar pentru ca pe Dragnea & Co nu ii intereseaza milioanele de angajati din privat ?Am muncit din greu toti romanii in 2012-2016 sa refacem economia tarii dupa dezastrul din 2009-2011 si am reusit cu mari sacrificiii / Sa distrugi din nou economia si finantele Romaniei in 2017 este o iresponsabilitate si o ticalosie fara margini!