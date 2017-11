Numarul real al romanilor de pretutindeni depaseste 12 milioane, spune presedintele Comisiei pentru comunitatile de romani din afara granitelor

Cea mai mare comunitate de romani din afara granitelor tarii este cea autohtona din Republica Moldova, de circa patru milioane de persoane, in aceasta categorie fiind inclusi toti cetatenii Republicii Moldova, conform unei statistici a Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, facuta cunoscuta ca urmare a unei interpelari adresate de catre deputatul PMP Constantin Codreanu, reiese dintr-un comunicat de presa transmis de parlamentar si citat de Agerpres.Conform acestuia, pe pozitia a doua se situeaza comunitatea emergenta romanilor din Italia, cu 1.152.000 de persoane, potrivit datelor Institutului National de Statistica al Italiei, iar pe locul trei comunitatea emergenta a romanilor din Spania, cu 1.005.564 persoane.Pe pozitia a patra se plaseaza comunitatea emergenta a romanilor din Statele Unite ale Americii, cu 468.994 de persoane atestate oficial si aproximativ 1 milion de persoane conform estimarilor oficiilor diplomatice din spatiul american.Comunitati importante de romani sunt stabilite in Germania, Ucraina si Marea Britanie."Cumulate, datele prezentare de Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, se ridica la un numar de 10.148.315 persoane. Aceasta cifra corespunde celei indicate in Strategia Nationala pentru Romanii de Pretutindeni pentru perioada 2017-2020, dar sunt incomplete si neactualizate. Cifra de 10 milioane de romani transfrontalieri indicata in Strategia Nationala este totusi puternic diminuata, intrucat nu ia in calcul un sir de comunitati romanesti autohtone sau emergente cum ar fi cele din Grecia, Federatia Rusa, Kazahstan si alte state ex-sovietice", se arata in comunicat.Potrivit aceleiasi surse, cifra de 10 milioane exclude persoanele care apartin, prin cultura materiala, muzical-coregrafica etc. filonului cultural romanesc si se identifica cu apelative romanesti, chiar daca si-au pierdut limba romana. Este vorba despre asa-numitii criptoromani, dintre care cei mai numerosi sunt Valahii din Valahia Morava (Republica Ceha), Slovacia si Polonia."Astfel, putem considera ca numarul real al romanilor de pretutindeni, asa cum sunt acestia definiti de legislatia romana in vigoare, depaseste 12 milioane. Statul roman este obligat sa-si adecveze legislatia, politicile, practicile, instrumentarul si resursele bugetare obiectivului major de sprijinire cultural-lingvistica, identitara si spiritual-religioasa a acestor peste 12 milioane de romani transfrontalieri", a mentionat presedintele Comisiei pentru comunitatile de romani din afara granitelor tarii.