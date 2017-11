Petre Daea: In afara de om, tot ce se misca e in agricultura. De la insecta pana la vaca, de la rama pana la porc

"In afara de om, tot ce se misca e in agricultura. De la insecta pana la vaca, de la rama pana la porc, de la orice alta specie pana la alta specie... exact, de la orice buruiana la orice planta. Si... aceasta complexitate te obliga de multe ori sa lasi la o parte probleme in prezentare, probleme care suscita interes, motiv pentru care v-as ruga sa-mi ingaduiti sa ma completeze colegii si apoi va stau la dispozitie cu orice intrebare si stam aici cat doriti dvs pentru a va raspunde la intrebarile pe care le veti pune, in asa fel incat sa socotim ca astazi am venit la un bilant in fata comisiilor de specialitate, pentru a spune ce-am facut si respectand atributul dvs constitutional de control pe care toti trebuie sa-l respectam, iar in ceea ce ma priveste ma simt onorat sa ma adresez dvs astazi", le-a spus Daea parlamentarilor din Comisiile de Agricultura, conform News.ro.Daea s-a mandrit cu productiile record, spunand ca "aceste rezultate ale tarii aduna si munca fermierilor, si a celor care fac legi, si a celor care se ocupa de implementarea lor".Ministrul Agriculurii le-a mai spus parlamentarilor din Comisiile de Agricultura ca acordarea subventiilor imediat dupa 16 octombrie a dat posibilitatea ca in Romania 82% din suprafata de grau "sa fie semanata in miezul epocii optime".De asemenea, Petre Daea a promis ca pana in 2020 in Romania vor fi irigate doua milioane de hectare de teren agricol.