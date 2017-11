Ludovic Orban, dupa ce PSD si ALDE au blocat marti in Parlament dezbaterea motiunii simple pe Energie depusa de PNL: Bolsevici ce blocheaza abuziv Opozitia in drepturile ei fundamentale

"Consider revoltator gestul reprezentantilor PSD si ALDE care au blocat astazi in Biroul Permanent al Camerei Deputatilor dezbaterea motiunii initiata de PNL pe tema dezastrului din domeniul energetic. Este un precedent periculos, un atac impotriva democratiei, respectiv negarea dreptului Opozitiei parlamentare de a se exprima critic la adresa Guvernului. Este tactica pumnului in gura bagat celor care isi permit sa atraga atentia asupra problemelor grave pe care le are actuala guvernare", afirma Ludovic Orban intr-un comunicat de presa transmis marti seara.Orban spune ca PNL va redepune de azi inainte in fiecare sedinta de plen a Camerei Deputatilor, in aceeasi forma, motiunea "Romania in Bezna! PSD si ALDE Fura Curent!", pana cand aceasta va fi supusa dezbaterii parlamentare."Nu acceptam ca majoritatea parlamentara sa ne impuna ce anume sa scriem sau sa nu scriem in documentele care fac obiectul acestor actiuni parlamentare, printre putinele aflate la indemana Opozitiei. Nu exista niciun temei regulamentar sau constitutional care sa permita cenzurarea textelor motiunilor simple. Din contra, exista numeroase precedente in care PSD aflat in Opozitie a solicitat negru pe alb demisia/demiterea ministrilor impotriva carora indreptau motiuni simple. Inclusiv Curtea Constitutionala a certificat faptul ca nu pot fi ingradite aceste solicitari politice", mai afirma Orban in comunicat.Liderul PNL anunta totodata ca, "avand in vedere situatia critica in care se afla domeniul energiei", liberalii pregatesc o sesizare catre CSAT privitoare la pericolul in care se afla sistemul energetic national."Atrag atentia asupra aspectelor pe care le-am subliniat si in textul motiunii, respectiv cresterea iminenta a pretului la curent electric si la gaze, pericolul ca cetatenii sa ramana fara alimentarea cu energie, ca urmare a blocarii investitiilor minimale in sistemul energetic", spune Orban.De asemenea, afirma liderul PNL, "este generata in mod iresponsabil o criza artificiala, care are drept consecinta orientarea consumului catre gazul rusesc"."Actuala guvernare risca sa arunce Romania intr-o catastrofa energetica cu impact economic major, atat pentru consumatorii casnici, cat si pentru cei industriali. Subliniez ca toate aceste lucruri se petrec in debutul sezonului rece, pentru care sistemul energetic este total nepregatit, iar actualul Guvern se va face responsabili fie de privarea cetatenilor de caldura, fie de explozia preturilor la energie", conchide Orban.Biroul permanent al Camerei Deputatilor a decis, marti, retragerea de pe ordinea de zi a motiunii simple depusa de liberali, intitulata "Romania in bezna, PSD si ALDE fura curent", pe motiv ca aceasta contine "solicitari imperative" catre premier, a anuntat Ioana Bran, secretar al Camerei, citat de Agerpres."Motiunea simpla depusa de grupul PNL a fost retrasa de pe ordinea de zi, avand in vedere ca in textul motiunii se observa solicitari imperative aduse premierului. S-a retras de pe ordinea de zi in ideea de a nu fi respinsa si a da posibilitatea initiatorilor de a corecta textul motiunii. Aceste adresari imperative sunt contrar celor statuate de Curtea Constitutionala prin Decizia 148/2007. Biroul permanent a votat retragerea ei de pe ordinea de zi", a precizat Bran.*****Biroul Permanent al Camerei Deputatilor a refuzat marti sa trimita plenului spre dezbatere motiunea simpla depusa de PNL pe domeniul energiei, motivand ca documentul contine solicitari imperative de demitere a ministrului de resort, Toma Petcu, relateaza News.ro.Motiunea simpla intitulata "Romania in bezna, PSD si ALDE fura curent" a fost depusa de PNL marti la Biroul Permanent al Camerei Deputatilor si urma sa fie transmisa plenului pentru a fi dezbatuta si votata saptamana viitoare.Conducerea Camerei a respins insa demersul liberalilor si le-a spus ca trebuie sa modifice continutul motiunii astfel incat in textul acesteia sa nu se mai solicite demisia sau demiterea ministrul Energiei, Toma Petcu.