Tariceanu: ALDE sustine masurile fiscale anuntate de guvern, vor creste puterea de cumparare fara a reduce competitivitatea

"ALDE sustine toate prevederile OUG" care ar urma sa fie adoptata miercuri in sedinta de guvern, si care prevede, printre altele, transferarea contributiilor sociale de la angajator la angajati si reducerea impozitului pe venit de la 16 la 10%, a spus seful ALDE.Tariceanu a sustinut ca transferarea contributiilor de la angajator la angajati "nu afecteaza sub nicio forma costurile cu munca".In ceea ce priveste nemultumirile unor reprezentati din administratiile locale legate de reducerea impozitului pe venit, care ar urma sa scada veniturile la nivelul acestor administratii, Tariceanu a precizat ca "guvernul analizeaza gasirea unei solutii pentru a nu vaduvi bugetele locale".Insa, a aratat el, in prezent circa jumatate dintre unitatile administrative teritoriale au un excedent de peste 20 de miliarde de lei, bani care nu pot fi folositi pentru investitii, in timp ce cealalta jumatate se confrunta cu deficite."Trebuie gasit un mecanism de corectie", a declarat Tariceanu.El a pledat si pentru alocarea, in bugetul pe anul viitor, a unor "sume consistente pentru investitii", insistand asupra autostrazii Ungheni-Iasi-Mures si a dezvoltarii "axei de transport nord-sud care strabate Moldova"."Trebuie dezolvata aceasta axa principala de transport pentru ca regiunea intreaga a Moldovei sa poata fi ajutata sa se dezvolte mai mult din punct de vedere economic", a afirmat acesta.