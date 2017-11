Serban Nicolae: E nevoie de o definitie mai clara a abuzului in serviciu, se confunda cu coruptia

'Eu cred ca actuala definitie este facuta mai degraba acuzator, in asa fel incat se confunda lucrurile. Foarte multi oameni - i-ati vazut in spatiul public - spun: 'coruptii sunt totuna cu hotii', 'abuzul in serviciu inseamna coruptie'. Lucrurile sunt spuse anapoda in spatiul public si atunci societatea ca atare este indusa in eroare. Nu tot ce inseamna abuz in serviciu inseamna si un beneficiu ilegitim pentru cel care l-a savarsit. Nu se confunda infractiunea de abuz in serviciu cu infractiunea de coruptie, de aceea eu cred ca e nevoie de o definitie mai clara a acestei infractiuni, in asa fel incat societatea sa fie in cunostinta de cauza, sa nu se mai lase manipulata de o serie intreaga de voci care canta fals, dar acopera prin volum. (...) Orice tine de un beneficiu nelegitim in exercitarea unei functii publice, fie ca e vorba e o actiune directa, fie ca e vorba de o actiune indirecta sau de o forma coparticipare, complicitate, instigare si asa mai departe, este infractiune de coruptie. Cele care tin de serviciu reclama o implinire defectuoasa sau neindeplinirea unor atributii de serviciu si o vatamare grava adusa fie unor persoane, fie autoritatii publice', a precizat el intr-o declaratie acordata presei la Palatul Parlamentului.In ce priveste afirmatiile presedintelui Curtii de Justitie a Uniunii Europene, Koen Lenaerts, care a apreciat ca infractiunea de abuz in serviciu nu ar trebui sa depinda, in principiu, de dimensiunea pagubelor, Serban Nicolae a declarat ca in acest caz este vorba de un punct de vedere.'Aici e vorba de o opinie. Nu sunt departe de un asemenea punct de vedere, dar ideea unui prag inalt a fost exprimata de Comisia de la Venetia. Chestiunile, insa, sunt ceva mai nuantate. Eu m-am pronuntat de mai multe ori in sensul ca, din punctul meu de vedere, abuzul in serviciu, vazut ca un abuz de putere sau ca un exces de autoritate publica, trebuie sa fie incriminat la nivel de infractiune. Si, de asemenea, gravitatea faptei - ceea ce da caracter de infractiune unei asemenea fapte - e determinata de fapta savarsita cu intentie de o persoana care exercita autoritatea publica si care prin aceasta actiune savarsita cu buna stiinta fie vatama un drept sau o libertate fundamentala a unui cetatean, fie perturba grav autoritatea publica pe care o reprezinta', a declarat senatorul.Pe de alta parte, intrebat daca PSD va aduce amendamente Legilor Justitiei, el a replicat ca deocamdata au fost solicitate puncte de vedere de la Consiliul Superior al Magistraturii si de la Consiliul Legislativ.'Din pacate, exista foarte multa patima in toata aceasta dezbatere si riscam fie sa blocam orice fel de imbunatatire a sistemului legislativ in materia organizarii Justitiei, fie sa adoptam doar cateva masuri eminamente populiste, de dragul imaginii. Pe mine, spre exemplu, m-a deranjat - cetateneste m-a deranjat foarte tare - punctul de vedere exprimat de presedintele Inaltei de Curti de Casatie si Justitie, care a semnat in mod absolut incredibil, absolut inacceptabil un protocol cu Ministerul Public, cum ca judecatorii lupta impotriva coruptiei si as solicita public sa imi spuna doamna Cristina Tarcea unde a vazut in legislatia romaneasca, in Constitutie, in tratatele internationale, in legislatia specifica atributii ale judecatorilor in ceea ce priveste lupta impotriva coruptiei', a precizat el.Nicolae a adaugat ca 'sfaturile sau chiar imperativele transmise Parlamentului in legatura cu ceea ce poate si ceea ce nu poate sa faca in materie de legiferare' arata o gandire 'cel putin greu de acceptat' in ceea ce priveste constructia constitutionala a statului roman si separatia puterilor in stat.'De aceea, eu cred totusi ca aceste pasiuni si aceste patimi nefunctionale si contraproductive vor fi lasate deoparte, astfel incat sa putem sa gasim solutiile optime in materie de reforma a justitiei', a adaugat el.