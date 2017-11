Sorin Grindeanu, votat de Camera Deputatilor in fruntea ANCOM

Numirea lui Grindeanu a trecut cu 270 voturi "pentru" si 117 "impotriva". Mandatul sau va fi de 6 ani, considerandu-se inceput cu data de 11 mai.Dita a demisionat pe 20 octombrie. El fusese numit in functie de Parlament pe 11 mai, la propunerea guvernului condus de Grindeanu. Dita a fost acuzat de membrii celor doua comisii parlamentare la audierile din 27 septembrie si 17 octombrie de reorganizare "abuziva" a institutiei.In cadrul audierilor din comisiile de specialitate, Grindeanu a precizat ca a absolvit studii superioare in domeniul informaticii, avand un masterat in domeniul bazelor de date. Ulterior, a fost cadru didactic la Universitatea din Timisoara timp de trei ani. De asemenea, a lucrat in administratia locala, dar si in mediul privat, detinand functii de conducere la doua companii care aveau legatura cu domeniul comunicatiilor. Grindeanu a detinut de asemenea functia de viceprimar al Timisoarei, a fost mai apoi deputat, ministru al Comunicatiilor, presedinte de consiliu judetean, iar ulterior prim-ministru.Grindeanu a sustinut ca este necesara "urgent" o revenire la normalitate in cadrul ANCOM, in conditiile in care "cel putin doua actiuni au stricat rotitele in interiorul" institutiei: aprobarea unei noi organigrame, "care nu a fost foarte bine discutata si care se potriveste mai mult cu alte institutii", si "anumite detasari, intr-un numar foarte mare, de la alte institutii catre ANCOM".El a subliniat, de asemenea, importanta "conditiilor corecte si tarifelor rezonabile" pentru exercitarea dreptului la acces la proprietatea publica, in vederea facilitarii amenajarii digitale a teritoriului.