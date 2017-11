Serban Nicolae: Propunerea mea nu includea Rezervatia Delta Dunarii sau terenuri situate in arii protejate

"Propunerea mea nu includea nici Rezervatia Biosferei Delta Dunarii si niciun fel de terenuri situate in arii naturale protejate sau care au regim de protectie speciala a mediului. Propunerea de eliminare a acestei exceptii a venit de la colegul meu, senatorul Teodorovici, care a spus ca asemenea activitati economice se pot face si in arii naturale protejate, si in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii, si in alte zone cu regim special de protectie, cu respectarea tuturor conditionarilor prevazute de lege, in sensul in care nu te apuci sa distrugi habitate naturale, nu te apuci sa distrugi specii rare de flora si sa modifici ecosistemul. Dar in Delta Dunarii, spre exemplu, exista si facilitati de turism, si facilitati de agrement, si facilitati de alimentatie publica. De aceea, a si justificat o asemenea adaugire. Nu am fost foarte convins, dar e un punct de vedere", a precizat el, la Palatul Parlamentului.Senatorul a adaugat ca a fost interesat in primul rand de includerea in circuitul economic a suprafetelor de teren care "zac nefolosite, care nu produc absolut nimic" si ca Rezervatia Biosferei Delta Dunarii sau alte arii protejate nu sunt in aceasta situatie.Serban Nicolae a mai precizat ca el s-a aflat de "aceeasi parte a baricadei" cu organizatiile pentru protectia mediului, solicitand exceptarea zonelor protejate de la prevederile acestei prevederi.Totodata, el a infirmat supozitiile conform carora proiectul ar fi unul "cu dedicatie" si ca prevederile sale s-ar putea aplica zonei Belina."Cine se uita in proiectul de lege vede ca acolo e vorba de suprafete care urmeaza sa treaca in patrimoniul unitatilor administrativ-teritoriale - ceea ce nu-i cazul insulei Belina - si e vorba de suprafete de uscat, cum se numesc ele generic 'castigate apelor', in sensul ca au fost rezultate fie ca urmare a actiunii naturale a apelor, fie ca urmare a unor lucrari de amenajare hidrotehnica, si pe care nu se intampla absolut nimic, nu este niciun fel de exploatare, nu sunt utilizate in niciun fel. Nu cunosc care e situatia la Belina, dar, din ce am vazut, acolo exista niste amenajari pentru pescuit, agrement, turism local si asa mai departe. Nu ma interesa lucrul acesta. Am si spus-o: modelul pe care l-am luat eu ca suprafata de uscat este insula Simian din Mehedinti. Eram senator de Mehedinti, in mandatul trecut, cand am facut aceasta propunere, si acolo, cred eu, dar si in alte parti se pot face investitii private, cu rezultat benefic pentru comunitatile din zona", a explicat el.Intrebat daca ecosistemul unei insule de pe Dunare nu ar fi afectat in cazul in care in zona s-ar construi un cazino sau o statiune turistica, senatorul a precizat ca trebuie sa fie cineva "cel putin rudimentar in gandire" sa creada ca investitorii din astfel de domenii sau consumatorii de cazinouri "nu aveau unde sa se duca si asteptau acest proiect de lege"."Daca ar fi asa, am putea spune ca si cladirea in care ne aflam (Palatul Parlamentului - n.r) a afectat ecosistemul si ca, in general, nu ar mai trebui sa cladim nimic. Ar trebui sa lasam actiunea naturala sa se produca deplin si, in general, sa nu traim daca afectam ecosistemul. Dincolo de gandirea sa spun asa, dusa la extrem, eu nu am spus nicaieri ca ar trebui sa se distruga ecosistemul sau ca nu s-ar face investitiile cu respectarea tuturor cerintelor de mediu. Eu cred ca aceia care vorbesc nu au fost niciodata pe o asemenea insula. De exemplu, nu cred ca a fost cineva pe insula Simian sau ca are un inventar asupra tuturor speciilor de flora si fauna existente pe aceasta insula sau pe insula Calinovat. (...) Eu am vorbit de energia regenerabila, de infrastructura turistica, de alimentatie publica, de comert cu amanuntul si de jocuri de noroc - in completarea acestui tip de activitati", a spus el.