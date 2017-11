UPDATE DOCUMENT Motiunea simpla a PNL impotriva ministrului Energiei, Toma Petcu, depusa la Camera Deputatilor/ Textul motiunii, respins de conducerea Camerei pe motiv de "solicitari imperative"

UPDATE

Textul motiunii a fost retras de Biroul Permanent al Camerei Deputatilor, motivul fiind ca acesta contine solicitari imperative la adresa premierului de a il demite pe Petcu, ceea ce, sustin acestia, contravine unei decizii a Curtii Costitutionale din 2007. Liberalii pot revizui textul si apoi il pot redepune. Deputatul PNL Victor Paul Dobre a contestat aceasta masura, despre care a spus ca este "abuziva".Art. 112(2) Camera Deputatilor sau Senatul poate adopta o motiune simpla prin care sa-si exprime pozitia cu privire la o problema de politica interna sau externa ori, dupa caz, cu privire la o problema ce a facut obiectul unei interpelari.In 2007, Curtea Constitutionala a decis ca "adoptarea unei motiuni simple de catre Senat nu il obliga pe primul-ministru sa propuna revocarea unui membru al Guvernului a carui activitate a facut obiectul motiunii." ( decizia 148/2007 "Vrem sa tragem un semnal puternic de alarma si cerem demisia si demiterea ministrului Toma Petcu pentru mai multe lucruri, in principal pentru cresterea galopanta si alarmanta a pretului la energie electrica. Ne vom trezi in plina iarna ca populatia va trebui sa plateasca mai mult, poate ne vom trezi in iarna cu probleme in alimentarea cu energie electrica, dupa cum ati vazut saptamana trecuta in Bucuresti au fost avarii foarte puternice. In comisia ANRE de saptamana trecuta, toata lumea a vazut ca sunt probleme in asigurarea stocurilor de gaze naturale pentru populatie. Furnizorii au venit si au tras un semnal de alarma", a afirmat vicepresedintele PNL Virgil Popescu.El a sustinut ca majoritatea PSD-ALDE si Guvernul vor sa pericliteze cel mai strategic si cel mai important program al Romaniei, respectiv exploatarea gazelor din Marea Neagra.Liberalul a aratat ca un alt punct al motiunii simple vizeaza "politizarea excesiva a companiilor din energie".