Legea privind acordarea de ajutoare de stat pentru cresterea porcilor, votata in Senat cu modificari: va intra in vigoare dupa primirea acceptului de la Comisia Europeana

Proiectul de lege urmeaza sa fie transmis Camerei Deputatilor, care este for decizional in acest caz.Legea privind instituirea unui program multianual de ajutoare de stat pentru sustinerea producatorilor de carne de porc, denumit "Program carne de porc din fermele romanesti" pentru perioada 2017 - 2020, in valoare de 446 de milioane de euro a fost adoptata de catre Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, in luna mai.Pe 15 iunie, presedintele Klaus Iohannis a cerut Parlamentului reexaminarea actului normativ pe motiv ca aceasta va intra in vigoare inainte de a fi finalizate discutiile cu oficialii europeni, asa cum cer normele UE."Din ansamblul normelor europene si interne rezulta ca masurile ce constituie ajutor de stat pot fi adoptate si acordate numai sub conditia autorizarii de catre Comisia Europeana. Or, din analiza parcursului legislativ al Legii pentru aprobarea Programului carne de porc din fermele romanesti rezulta ca ajutorul de stat, desi notificat, nu a fost autorizat de catre Comisia Europeana si nici nu poate fi considerat a fi fost autorizat", si-a motivat Klaus Iohannis cererea de reexaminare.Potrivit proiectului de lege, producatorii de carne de porc beneficiaza de ajutoare de stat cuprinse intre 15.000 si 2,5 milioane de euro pe an, in functie de numarul de porci livrati abatoarelor.Ajutorul de stat se acorda sub forma unor pachete de sprijin, valoarea unui pachet fiind echivalentul a 10.000 de euro. Un producator poate beneficia de ajutor pentru minimum unu si maximum 250 de pachete de sprijin intr-un an.Programul de sustinere a crescatorilor de porci este unul multianual si este prevazut a se desfasura intre 2017 si 2020, banii urmand a se acorda de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii. Plafoanele anuale ale programului se aproba prin hotarare a Guvernului, iar pentru 2017 este prevazuta suma de 86 de milioane de euro. Valoarea intregului program pentru perioada 2017 - 2020 a fost stabilita, prin amendament al Comisiei de agricultura a Senatului, la suma de 446 de milioane de euro.Pentru a beneficia de programul de ajutoare de stat, producatorii de carne de porc trebuie sa fie organizati ca persoane juridice sau persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale. De asemenea, ei trebuie sa fi livrat catre abatoare autorizate porci grasi cu o greutate a carcasei calde de minimum 75 kg.O conditie este si ca porcii grasi sa provina din purcei intrati, mutati sau transferati in exploatatia beneficiarului la o greutate medie a lotului de maxim 30 kg/cap.Nu in ultimul rand, pentru accesarea programului, producatorii trebuie sa livreze minimum 600 si maximum 100.000 de capete de porci grasi anual.