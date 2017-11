Tariceanu o ataca pe sefa Inaltei Curti, Cristina Tarcea: Un membru important al "statului paralel"; apreciez ca locul sau nu mai este in magistratura. Voi sesiza Inspectia Judiciara cu privire la abuzurile sale

Comunicatul integral difuzat de presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu:

Tariceanu invoca declaratii facute de Cristina Tarcea pe 28 octombrie, cand, spune el, presedinta ICCJ s-a referit la proiectele de lege pe tema Justitiei in mediul virtual al forumului judecatorilor."Presedinta ICCJ nu are nici un fel de atributii in privinta legiferarii, dar domnia sa impreuna cu alti judecatori si procurori care au abdicat de la statutul lor profesional au puterea sa exercite presiuni asupra membrilor parlamentului prin metodele deja cunoscute si validate: dosare fabricate, catuse, incarcerari nejustificate, compromiterea publica cu ajutorul diviziei de presa a "statului paralel" etc. (...) Ca urmare, voi sesiza Inspectia Judiciara cu privire la abuzurile presedintei ICCJ care, in loc sa fie un model de conduita profesionala, prin apelurile adresate judecatorilor incalca flagrant principiul constitutional al separatiei puterilor in stat si statutul magistratului. Ca urmare a pozitiilor exprimate public, apreciez ca locul domniei sale nu mai este in magistratura", acuza Tariceanu."Cu cateva zile in urma, dl presedinte Iohannis a spus ca nu mai este interesat de declaratiile mele, afirmatie destul de hazardata, daca luam in considerare ca intre Parlament, respectiv Senat, si Presedintie comunicarea permanenta este o obligatie institutionala. Eu, ca presedinte al Senatului, dar si ca simplu cetatean sunt foarte interesat de declaratiile presedintelui Romaniei si sper ca domnia sa sa-si revizuiasca atitudinea.Domnul presedinte Iohannis a spus ca "statul paralel" nu exista, dar l-am contrazis. Azi, o sa prezint domniei sale si mai cu seama opiniei publice un membru important al "statului paralel", doamna Cristina Tarcea, presedinta ICCJ, si un "modus operandi" al acestei grupari de putere ilegitima. Sper ca acest exemplu sa-l scoata din pasivitate pe domnul presedinte, daca nu cumva pasivitatea sa este programatica, ceea ce ar confirma ca patroneaza "statul paralel".Pe 28 octombrie, presedinta ICCJ s-a referit la proiectele de lege pe tema Justitiei in mediul virtual al forumului judecatorilor astfel: "Avem nevoie de voi toti. Lumea trebuie sa stie ca desistarea din partea Ministerului Justitiei este o monstruozitate, dinainte planuita. NU TREBUIE SA PERMITEM INTRAREA IN DISCUTII GENERALE SAU, SI MAI RAU, PE FOND. Asta nu presupune ca EI SA FACA TOT CE VOR, IAR NOI SA TACEM... ICCJ a fost mereu alaturi de Voi !!! Important e sa fim uniti !!! Si, credeti-ma, am nevoie mai mult ca niciodata de dvs." (sublinierile cu majuscule imi apartin).Presedinta ICCJ, de pe inalta pozitie pe care o ocupa si cu toata influenta care deriva, a uitat ca rolul sau de magistrat este sa aplice Legea, nu s-o incalce. Domnia sa incita judecatorii la incalcarea principiului separatiei puterilor in stat si ameninta Parlamentul extrem de transparent. Doamna Tarcea a mai facut declaratii de acest gen, incompatibile cu statutul de magistrat, asupra carora am atras atentia public. Presedinta ICCJ nu are nici un fel de atributii in privinta legiferarii, dar domnia sa impreuna cu alti judecatori si procurori care au abdicat de la statutul lor profesional au puterea sa exercite presiuni asupra membrilor parlamentului prin metodele deja cunoscute si validate: dosare fabricate, catuse, incarcerari nejustificate, compromiterea publica cu ajutorul diviziei de presa a "statului paralel" etc. Acesta este mecanismul prin care in multe imprejurari s-au creat presiuni, iar deciziile politice nu au mai fost luate de cei alesi, ci de ilegitimul si anticonstitutionalul "stat paralel".Lucrurile nu pot continua astfel, iar eu, in calitate de presedinte al Senatului, sunt obligat sa apar institutia si sa-mi apar colegii de presiuni si abuzuri. Ca urmare, voi sesiza Inspectia Judiciara cu privire la abuzurile presedintei ICCJ care, in loc sa fie un model de conduita profesionala, prin apelurile adresate judecatorilor incalca flagrant principiul constitutional al separatiei puterilor in stat si statutul magistratului. Ca urmare a pozitiilor exprimate public, apreciez ca locul domniei sale nu mai este in magistratura.Atrag atentia pentru viitor tuturor amatorilor ca voi fi consecvent in acest gen de atitudine prin care voi milita pentru democratie un stat de drept.In februarie 2016, am depus la Parlament un proiect de lege in care am propus ca sefii marilor Parchete si ai ICCJ sa fie numiti de CSM, pentru ca Justitia sa iasa de sub influenta politicului si sa devina astfel cu adevarat independenta. Presedintele Iohannis, care declara permanent ca vrea o Justitie independenta, s-a opus public acestei modificari, pentru ca doreste sa controleze in continuare Justitia. Cred ca exemplul negativ oferit de presedinta ICCJ reprezinta un argument suplimentar sa-mi sustin in continuare aceasta propunere".