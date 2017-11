Senatul a adoptat legea lui Serban Nicolae privind scutiri de taxe si impozite pentru construirea de cazinouri, magazine, pensiuni pe insule si grinduri

Senatorul PSD Serban Nicolae a depus in luna martie o propunere legislativa care prevede scutiri de taxe si impozite pentru cei care isi vor deschide cazinouri, sali de jocuri de noroc, magazine, pensiuni si afaceri cu energie regenerabila pe anumite terenuri, precum insule, grinduri si alte suprafete "cu potential de exploatare economica".Potrivit initiativei, in scopul dezvoltarii activitatilor economice, crearii de locuri de munca si cresterii veniturilor bugetare, se instituie un regim fiscal derogatoriu si un regim juridic special, aplicabile unei anumite categorii de terenuri, constructiilor edificate pe acestea si activitatilor economice aferente.Terenurile la care se refera prezentul proiect se constituie din insule, grinduri si alte suprafete de uscat, "cu potential de exploatare economica, rezultate prin actiuni sau modificari naturale ale teritoriului ori prin lucrari de amenajare hidrotehnica si care fac parte din domeniul public al statului".Potrivit unui amendament al senatorului PSD Eugen Teodorovici, dispozitiile legii se aplica inclusiv terenurilor prevazute de Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", terenurilor care au un regim de arie naturala protejata, terenurilor aflate in parcuri urbane si in zone de agrement intravilan, terenurilor inundabile, terenurilor folosite pentru exploatatii agricole sau piscicole si terenurilor pentru care exista deja un regim fiscal derogatoriu.Serban Nicolae precizeaza ca, prin derogare de la dispozitiile art. 464 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, terenurile sunt scutite de impozitul pe teren si taxa pe teren.In propunerea legislativa mai este precizat ca activitatile economice ce se pot autoriza pe terenurile respective sunt cele de productie de energie regenerabila, turism, agrement, alimentatie publica, comert cu amanuntul, jocuri de noroc, precum si cele de servicii conexe acestora.Jocurile de noroc ce se pot organiza sunt jocuri de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker si jocuri bingo desfasurate in sali de joc.Potrivit sursei citate, pentru jocurile de noroc, toate taxele si impozitele prevazute de dispozitiile OUG 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc se reduc cu 50%.Totodata, pentru constructiile si activitatile economice realizate pe terenurile respective, taxele si impozitele locale calculate si datorate potrivit dispozitiilor Capitolului IX - Taxe si impozite locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal se reduc cu 50%."In limitele competentelor legale, autoritatile publice locale pot adopta masuri stimulative, scutiri si alte facilitati, cu caracter temporar sau permanent, care sa contribuie la stimularea investitiilor si a dezvoltarii activitatilor economice, in conditiile prezentei legi", se mai arata in textul propunerii legislative.Senatorul PSD sustine, in expunerea de motive, ca propunerea vizeaza modificarea si completarea sistemului de facilitati fiscale, cu scopul explicit de a crea un cadru legal stimulativ pentru dezvoltarea unor activitati economice pe anumite terenuri, cu specific aparte."In prezent, exista in zona bazinelor hidrologice, suprafete de uscat rezultate fie prin efectul actiunii naturale al apei si solului, fie prin efectul unor lucrari de amenajari hidrotehnice (indiguiri, baraje, lacuri de acumulare, desecari, devieri si sistematizari de cursuri de apa). Aceste terenuri se constituie in insule, grinduri si alte asemenea, unele avand potential de exploatare economica", mai arata Serban Nicolae.Potrivit social-democratului, locuri de munca, cresterea veniturilor statului, valorificarea potentialului economic si dezvoltare durabila ar putea fi rezultatul unor reglementari fiscale prin care investitorii sa fie stimulati sa-si implice resursele si abilitatile antreprenoriale, in interesul comunitatii."Principala tinta o reprezinta activitatile de productie de energie regenerabila, turism, agrement, alimentatie publica, comert, jocuri de noroc, precum si serviciile conexe acestora", si-a incheiat Serban Nicolae expunerea de motive a propunerii legislative.Proiectul a fost redepus anul acesta de Serban Nicolae, dupa ce a fost clasat anul trecut, intrucat nu a intrat in dezbaterea Senatului.