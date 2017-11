Florin Citu (PNL): L-am avertizat pe premierul Tudose ca, daca va incerca sa introduca taxa de solidaritate, vom sesiza Comisia Europeana

"L-am avertizat pe premierul Tudose ca in cazul in care va incerca sa introduca aceasta taxa (n.r. de solidaritate) in forma in care a fost prezentata, sa deturneze veniturile colectate prin aceasta taxa catre alte cheltuieli la buget, vom sesiza Comisia Europeana, pentru ca aceste contributii au fost introduse prin directive europene", a spus Citu dupa sedinta Biroului Executiv al PNL.El a acuzat PSD de minciuna in cazul mai multor masuri fiscale anuntate."Astazi avem mai mult ca oricand dovada ca PSD a mintit si minte de zece luni de zile. Ceea ce se intampla cu Codul fiscal, cu executia bugetara reprezinta dovada clara, cred, pentru toti romanii ca PSD a mintit si minte de un an de zile. A mintit cand a promis cresteri de salarii de 25, 50, 100% si astazi aflam ca aveau de gand sa creasca salariile doar cu 2-3 procente.Au mintit atunci cand i-am avertizat ca legea salarizarii unitare reprezinta o bomba cu ceas in bugetul Romaniei pentru 2018 si astazi vedem ca din acest motiv avem oameni in strada. Si au mintit cand au spus ca masurile pe care le vor lua - supraacciza la combustibili, TVA defalcat, contributii mai mari pentru contractele part-time nu vor afecta mediul de afaceri. Cred ca astazi toata lumea stie ca toate aceste masuri au inceput deja sa afecteze mediul de afaceri, preturile, dobanzile si restul", a spus Citu.