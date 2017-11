Comisia de ancheta privind prezidentialele din 2009 ii va audia pe Adriean Videanu, Radu Berceanu si Maria Vasii

"Doamna Maria Vasii a facut recent o afirmatie la o televiziune mentionand ca, in urma alegerilor din 2009, inteleg ca un domn judecator a murit in conditii suspecte, pentru ca ar fi detinut niste informatii legate de desfasurarea alegerilor. Nu stim exact ce a vrut sa spuna, tocmai de aceea cred ca este bine sa aflam mai multe amanunte, daca tine de obiectul activitatii noastre, vom lua in considerare, daca nu, ramane in sarcina Parchetului sa elucideze daca este crima sau nu. De asemenea, s-a mai votat chemarea domnului Berceanu si a domnului Videanu, avand in vedere declaratiile date in presa vremii din 2009 cu privire la schimbarea prefectilor, a subprefectilor si a sefilor de deconcentrate", a afirmat Florea, dupa sedinta comisiei.Ea a spus ca decizia CCR cu privire la sesizarea depusa de presedintii celor doua Camere ale Legislativului privind un conflict constitutional intre Parlament si Parchet nu a fost publicata in Monitorul Oficial si, de aceea, nu a fost luata in discutie rechemarea la audieri a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi."Aceasta decizie a CCR nu a fost publicata inca in Monitorul Oficial. Asa cum spune articolul 147 alineatul 4 din Constitutie o decizie care nu este publicata nu este obligatorie, pentru ca nu produce efecte juridice, deci, din punctul nostru de vedere, nu exista. Vom redeschide discutia (dupa publicarea in MO a deciziei CCR - n.r.) si, daca argumentele colegilor sustin chemarea doamnei, voi supune la vot aceasta propunere", a spus Florea, intrebata de ce nu s-a dat un vot cu privire la rechemarea Laurei Codruta Kovesi la comisie.Potrivit Oanei Florea, comisia nu ancheteaza persoane, ci fapte."Consider ca decizia CCR contine destule elemente pentru a crea cadrul legislativ in care noi ne desfasuram activitatea, tocmai, de aceea, pana la acest moment, noi nu am facut propuneri de invitare nici a doamnei si nici a altor inalti functionari din Parchete sau judecatori tocmai pentru ca nu voiam sa incalcam legile si Constitutia si nici sa ne desfasuram activitatea intr-un mod discutabil. Am asteptat aceasta decizie sa vedem care ne sunt prerogativele si ce putem sa facem. (...) Noi nu anchetam persoane, ci fapte si imprejurari, noi nu ne intindem ancheta peste celelalte autoritati publice, nu suntem o instanta de judecata, nu stabilim vinovatii, ci doar imprejurari, evenimente, elemente de natura a indica fracturi sociale, lucruri care nu sunt in regula pentru democratia din Romania", a explicat Florea.