Florin Iordache: Ori exista o foarte mare dezinformare, ori cei care protesteaza nu cunosc legile. Daca protestam, haideti sa ne uitam si pe legi

"Ori exista o foarte mare dezinformare, ori cei care protesteaza nu cunosc legile, pentru ca cele doua probleme invocate - cea cu nunirea si revocarea procurorilor, noi am prevazut presedintele sa fie cel care are ultima semnatura, iar in ceea ce priveste Inspectia Judiciara, noi am prevazut sa fie institutia independenta. Deci, repet, daca protestam, haideti sa ne uitam si pe legi", le-a declarat Iordache jurnalistilor, potrivit News.ro.Peste 20.000 de oameni au participat duminica seara la protestul din Capitala. De asemenea, alti peste 10.000 de oameni s-au strans in mai multe orase din tara si au protestat fata de modificarile la legile justitiei. Oamenii au scandat lozinci impotriva PSD, a lui Liviu Dragnea, dar si impotriva ministrului Tudorel Toader.