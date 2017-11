Deputat PNL: Este un abuz ca nu s-au organizat si in Buzau alegeri. Cinci localitati sunt conduse de city manageri, care, "intamplator sau nu, sunt fostii primari"

"La nivelul judetului Buzau, sunt patru primarii care au ramas fara primar - Sageata, Vernesti, Sapoca, Chiojdu, iar la Calvini, consiliul local a fost dizolvat si ar fi fost normal sa se organizeze alegeri partiale", a declarat luni, in cadrul unei conferinte de presa, deputatul Cristi Romanescu.Deputatul liberal sustine ca "toti acesti primari care si-au pierdut dreptul de a mai conduce localitatea respectiva au devenit intamplator sau nu city manager, cei care de fapt conduc acum comuna respectiva, neavand primar".Acesta a precizat ca in urma cu doua-trei saptamani, PNL Buzau a facut o adresa catre Prefectura, in care a solicitat lamuriri de ce in judetul Buzau nu s-au organizat alegeri partiale"."Nu au trecut cele 30 de zile pentru a primi un raspuns de la Prefectura, dar voi face o interpelare pentru a stabili care au fost motivele pentru care la Buzau nu s-au organizat alegeri partiale cum s-a organizat in toata tara. ", a mai declarat sursa citata.