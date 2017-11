Tariceanu: Nu ma intrebati pe mine ce face Guvernul

"Nu ma intrebati pe mine ce face guvernul", a replicat presedintele ALDE, invocand "principiul separatiei puterilor in stat".Conducerea coalitiei PSD-ALDE se reuneste luni pentru a discuta modificarile propuse la Codul Fiscal, au declarat surse politice pentru HotNews.ro.La intrunirea liderilor PSD si ALDE va participa si premierul Mihai Tudose.Guvernul urma sa se reuneasca astazi in sedinta extraordinara pentru adoptarea OUG prin care Codul Fiscal se modifica radical: contributiile trec in sarcina angajatului, angajatorii platesc o noua taxa de solidaritate, impozitul pe venit scade de la 16% la 10%.Guvernul Tudose ar putea amina OUG de modificare a Codului Fiscal care ar produce o revolutie extrem de controversata a fiscalitatii, au declarat luni, pentru Hotnews.ro, surse guvernamentale.