Liderii Coalitie PSD-ALDE vor tine luni la pranz o sedinta in care vor discuta modificarea Codului Fiscal

La intrunirea liderilor PSD si ALDE va participa si premierul Mihai Tudose.Guvernul urma sa se reuneasca astazi in sedinta extraordinara pentru adoptarea OUG prin care Codul Fiscal se modifica radical: contributiile trec in sarcina angajatului, angajatorii platesc o noua taxa de solidaritate, impozitul pe venit scade de la 16% la 10%.Guvernul Tudose ar putea amina OUG de modificare a Codului Fiscal care ar produce o revolutie extrem de controversata a fiscalitatii, au declarat luni, pentru Hotnews.ro, surse guvernamentale. Guvernul a decis vineri amanarea sedintei extraordinare in care ar fi urmat sa fie aprobate masurile fiscal-bugetare care au revoltat mediul de afaceri si sindicatele si care au starnit critici dure din partea presedintelui Klaus Iohannis.