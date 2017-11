Basescu, mesaj pentru Tudose: Trebuie sa opriti azi modificarea codului fiscal. Altfel, va asumati impingerea tarii si a populatiei intr-un dezastru

Mesajul postat de Basescu pe Facebook:"Domnule Prim Ministru Mihai Tudose,Sunteti, totusi, jucator de sah, ceea ce va obliga la anticipare si logica si, in acelasi timp, prin natura functiei, singurul responsabil de stoparea aventurii economice in care tripleta Dragnea - Vilcov - Misa impinge tara in mod iresponsabil.Aveti obligatia sa respingeti, azi, modificarile la Codul Fiscal, atat pentru transferul integral al obligatiilor de plata catre salariat, cat si pentru taxa de solidaritate.Cu certitudine, sunt multe alte erori ce trebuie corectate imediat, cum ar fi split-TVA (legea se afla la Camera Deputatilor) sau legea salarizarii care a aruncat echilibrele macroeconomice in aer, a generat inflatie si a facut aproape imposibila rambursarea de catre populatie a creditelor in lei.Dar, azi, trebuie sa opriti modificarea codului fiscal. Altfel, va asumati impingerea tarii si a populatiei intr-un dezastru, iar in functia de Prim Ministru nu se afla nici Dragnea, nici Vilcov si nici Misa, ci Mihai Tudose."