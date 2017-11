Motiunea simpla impotriva ministrului Finantelor intra luni in dezbaterea senatorilor

"Cerem Guvernului Tudose: luarea de masuri pentru readucerea cat mai rapida a Romaniei in parametrii asumati de deficit bugetar, asigurarea stabilitatii si predictibilitatii fiscale, atat de necesare mediului de afaceri, adoptarea de masuri pentru protejarea intreprinderilor si capitalului romanesc, reducerea impozitelor pe forta de munca, incurajarea investitiilor directe, reducerea cheltuielilor cu salarii si asistenta sociala, demararea unor proiecte importante de investitii publice finantate din bugetul de stat si din bugetul comunitar si demisia ministrului Finantelor", precizeaza senatorii PNL, PMP si USR.Ei arata ca, potrivit cifrelor, Romania se indreapta intr-o directie periculoasa."Ca sa fim sinceri, scumpirile la combustibili, electricitate, gaze si credite nu au nevoie de traducere in limba romana din 'finantista' domnului ministru Misa. Se vad cu ochiul liber, se simt la buzunar. Actuala putere de stanga din tara noastra a reusit, in doar zece luni, sa ciuruiasca bugetul Romaniei prin cheltuieli populiste, sa omoare investitiile si sa scoata Romania cu un picior afara din Uniunea Europeana pe seama depasirii angajamentelor legate de deficitul bugetar", spun senatorii PNL, USR si PMP.Semnatarii afirma ca promisiunile facute de PSD in campania electorala din 2016 sunt "populiste, falimentare si nesustenabile"."Nu poti sa faci, pe termen mediu, crestere economica bazata pe cresterea consumului si pe micsorarea investitiilor, asa cum a promis PSD. Nu este posibil sa maresti fara limite salariile bugetarilor si sa micsorezi, in acelasi timp, taxele. Nu este permis sa maresti salariul minim fara sa existe o crestere a productivitatii. Nu poti sa cresti cheltuielile si sa reduci veniturile statului fara sa depasesti angajamentul privind limitarea deficitului la 3%. Practica falimentara a PSD-ALDE nu poate fi intrerupta decat in doua feluri: printr-o actiune politica coerenta a actualei opozitii, care sa sanctioneze comportamentul Guvernului in domeniul financiar; sau printr-o criza economica si financiara inevitabila in asemenea conditii, care ar cutremura Romania din temelii. Prin prezenta motiune, va propunem prima varianta, pe cea responsabila, prin care inca s-ar mai putea corecta erori ale actualei puteri", se arata in motiunea simpla impotriva ministrului de Finante.