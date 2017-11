Ludovic Orban anunta victoria liberalului Florin Oancea la alegerile pentru Primaria din Deva: Victorie imensa pentru PNL

Candidatii inscrisi in cursa au fost: Ioan Ovidiu Popa (ALDE), Petru Marginean (PSD), Florin Nicolae Oancea (PNL), Ioan Vasile Iovan (PMP), Francisco Lucian Davidoni (USR), Ioan Branduse (PSR), Velu Adrian Caluser (independent), Marius Vasile Blendea (independent) si Eduard Cristoi (independent), potrivit Agerpres.Functia de primar al municipiului Deva a ramas vacanta dupa ce fostul edil-sef Mircia Muntean (PSRO) a fost condamnat definitiv, pe 24 aprilie, la sase ani de inchisoare cu executare pentru abuz in serviciu si conducerea unui autovehicul sub influenta alcoolului.