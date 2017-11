PSD anunta ca a castigat primariile in toate localitatile din Teleorman in care s-au organizat alegeri

"Rezultatul a fost foarte bun. Am castigat in toate cele trei localitati. De maine trebuie sa ne apucam de treaba in toate cele trei localitati. A fost o diferenta de scor semnificativa. A fost o diferenta foarte mare la Poeni. Trebuie sa ramanem cu picioarele pe pamant si sa ne facem treaba in continuare. Nu conteaza diferenta de scor, ci faptul ca cei trei, Doru Slobozeanu de la Cervenia, Danut Botescu de la Poeni si Iulian Olteanu de la Salcia trebuie sa isi desfasoare activitatea cum trebuie si sa rezolve problemele cetatenilor", a declarat Danut Cristescu.Judetul Teleorman s-a situat pe primul loc pe tara ca numar de localitati in care au loc alegeri locale partiale pentru primari, dupa ce fostii edili au fost declarati incompatibili de ANI.