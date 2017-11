PSD a pierdut alegerile locale din Deva in fata PNL

Rezultatele numararii partiale a voturilor il confirma pe Florin Oancea ca noul primar al Devei. Potrivit numaratorilor paralele a PNL, pana acum, din cele 32 de sectii de votare numarate - din totalul de 46, Florin Oancea este pe locul 1 cu 7020 de voturi. Pe locul doi s-a clasat Petru Marginean (PSD) cu 4038 voturi, iar pe locul 3 medicul Marius Blendea (independent), cu 2158 de voturi, scrie Hunedoara Mea Principalii concurenti au fost Ioan Ovidiu Popa (ALDE), Petru Marginean (PSD), Florin Nicolae Oancea (PNL), Ioan Vasile Iovan (PMP), Francisco Lucian Davidoni (USR) si Ioan Branduse (PSR).Postul de primar al municipiului Deva a ramas vacant dupa ce fostul edil-sef Mircia Muntean (PSRO) a fost condamnat definitiv la sase ani de inchisoare cu executare pentru abuz in serviciu si conducerea unui autovehicul sub influenta alcoolului, in data de 24 aprilie.