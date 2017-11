Alegeri locale partiale: 20,14% prezenta la vot pana la ora 13.00. Peste 9.000 de oameni au votat la Deva

Pana la ora 13.00, au votat 18.835 de alegatori inscrisi pe listele permanente, 598 pe listele suplimentare si 25 cu urma mobila.Prezenta la urne la nivel national era de 20,14%, doar judetele Cluj si Hunedoara avand prezenta mai slaba decat media nationala.Alegatorii din Gorj s-au prezentat la urne in proportie de 32,65 %. In Teleorman prezenta la vot era de 32,51 %, in Suceava de 31,42 %, in Constanta de 31,13 %, in Timis de 30,04 %, in Vaslui de 28,71 %, in Valcea de 28,48 %, in Sibiu de 28,13 %, in Botosani de 26,28 %, in Iasi de 25,15 %, in Atar de 23,75 %, in Cluj de 16,95, iar la Hunedoara de 15,19 %.In municipiul Deva din judetul Hunedoara sunt organizate 46 dintre cele 96 de sectii de votare de la alegerile locale de duminica, iar pana la ora 13.00, votasera 9.008 persoane dintre cele peste 59.000 inscrise pe liste.In intreaga tara peste 93.000 de persoane sunt asteptate sa voteze, iar sectiile se vor inchide la ora 21.00.