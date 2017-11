Ludovic Orban: Sunt solidar cu protestele de strada impotriva modificarilor PSD la legile justitiei.  Am indemnat membrii si simpatizantii PNL sa participe la manifestatii

Si Platforma Romania 100, ONG-ul infiintat de fostul premier Dacian Ciolos si cativa fosti membri ai Guvernului sau, a anuntat sambata ca li se va alatura protestatarilor din Piata Victoriei, din orasele tarii si din diaspora, incepand de duminica. "Romania este intr-un moment de cumpana. Urmatoarele zile sunt decisive. Ele vor hotari daca Romania ramane un stat de drept sau va fi aruncata la periferia Uniunii Europene, cu o justitie subordonata politic, cu o clasa politica asezata deasupra legii, fara opreliste la jefuirea banului public", a aratat Platforma Romania 100, intr-un comunicat.Orban mai anunta ca "Si noi vom organiza in urmatoarea perioada manifestatii pentru independenta justitiei, pentru stoparea involutiei fiscale initiate de PSD, pentru scoaterea invatamantului din zodia analfabetismului si subfinantarii, pentru asigurarea dreptului la sanatate al romanilor etc."Proteste de amploare impotriva proiectului de modificare a legilor justitiei sunt anuntate pentru duminica seara in Piata Victoriei din Bucuresti, in peste 25 de orase din tara si in 10 orase in diaspora. In Bucuresti, protestul este programat sa inceapa la ora 18:00 in Piata Victoriei, iar la ora 19:00 se va pleca in mars spre Casa Poporului, anunta organizatorii, pe pagina de Facebook a evenimentului "NU vrem sa fim o natie de hoti!".Mobilizarea pentru protest s-a facut pe Facebook, organizatorii fiind comunitatile Coruptia ucide, 600000 pentru Rezistenta, Contract Romania si Declic.