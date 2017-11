Alegatorii din Deva si din alte 16 localitati, asteptati duminica la urne pentru alegerile partiale

Alegerile partiale sunt organizate in municipiul Deva - judetul Hunedoara, precum si in comunele Bocsig - judetul Arad, Nicseni - judetul Botosani, Calarasi - judetul Cluj, Pantelimon si Baraganu - judetul Constanta, Telesti - judetul Gorj, Bals - judetul Iasi, Birghis - judetul Sibiu, Dragoiesti - judetul Suceava, Cervenia, Poieni, Salcia - judetul Teleorman, Checea - judetul Timis, Osesti - judetul Vaslui, Vladesti - judetul Valcea. Totodata, au loc alegeri partiale pentru Consiliul Local din comuna Mereni, judetul Constanta, scrie Agerpres.Potrivit datelor Biroului Electoral de Circumscriptie Deva, noua candidati, dintre care trei sunt independenti, s-au inscris in cursa electorala pentru functia de primar al municipiului Deva.Din partea partidelor politice vor candida: Ioan Ovidiu Popa (ALDE), Petru Marginean (PSD), Florin Nicolae Oancea (PNL), Ioan Vasile Iovan (PMP), Francisco Lucian Davidoni (USR) si Ioan Branduse (PSR), in ordinea validarii candidaturilor.Vor candida ca independenti: Velu Adrian Caluser, Marius Vasile Blendea si Eduard Cristoi.Postul de primar al municipiului Deva a ramas vacant dupa ce fostul edil-sef Mircia Muntean (PSRO) a fost condamnat definitiv la sase ani de inchisoare cu executare pentru abuz in serviciu si conducerea unui autovehicul sub influenta alcoolului, in data de 24 aprilie.Guvernul a stabilit organizarea pe data de 5 noiembrie a scrutinului local partial pentru alegerea primarului in 16 localitati in care aceasta functie a ramas vacanta, precum si pentru alegerea consiliului local intr-o comuna.Fondurile necesare in vederea organizarii alegerilor locale partiale s-au ridicat la 4,368 milioane de lei si au fost alocate din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pentru acest an.Executivul a stabilit, prin hotarare, calendarul actiunilor din cuprinsul perioadei electorale: campania electorala a inceput cu 15 zile inainte de data alegerilor, pe 22 octombrie, si s-a incheiat pe 4 noiembrie, ora 7:00.