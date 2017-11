Dan Barna: USR va avea cu siguranta un candidat al sau in turul I al prezidentialelor din 2019

"Despre candidati este oarecum prematur sa vorbim. Ce pot sa spun cu siguranta este ca la alegerile prezidentiale in turul I, USR va avea cu siguranta un candidat, pentru ca suntem un partid care isi doreste sa conteze in politica din Romania si in anii care urmeaza. Suntem un partid nu doar de conjunctura, ci un partid care reprezinta acea idee importanta ca se poate face politica si decent, cu oameni care vin din societate si care vor sa schimbe niste realitati care timp de 27 de ani s-au dovedit nefunctionale", a declarat Barna, pentru Agerpres.Intrebat daca aceasta pozitie exclude posibilitatea ca USR sa il sustina in turul I al prezidentialelor pe Klaus Iohannis daca acesta va decide sa candideze, Dan Barna a mentionat ca actualul presedinte al tarii reprezinta pentru USR o optiune numai pentru turul II, in caz ca nu va ajunge acolo candidatul USR."Presedintele Iohannis a reusit in mare masura sa reprezinte vocea cetatenilor (...) Evident ca sunt discutii politice care vor avea loc la momentul respectiv. Dar ceea ce eu spun cu siguranta este ca USR va avea un candidat in turul I. Evident ca in turul al doilea, daca candidatul nostru nu va ajunge acolo, intre optiunea presedintele Iohannis si, sa spunem Gabriela Firea, vom sustine cu toata energia pe presedintele Iohannis, aici nu este niciun dubiu", a mai afirmat presedintele USR.De asemenea, intrebat in legatura cu relatia sa cu Nicusor Dan si cu contestarea de catre organizatia USR Bucuresti a congresului care a avut loc in urma cu o saptamana la Poiana Brasov, Barna a aratat ca in ultimele zile nu a discutat cu Nicusor Dan despre situatia partidului pentru ca si-a indreptat atentia spre sustinerea candidatilor USR in alegerile locale partiale de duminica, efort in care s-au implicat toate "taberele" din partid."Colegii din toate, sa le numim asa, taberele am fost umar la umar in sustinerea candidatilor nostri, deci a fost o activitate fireasca din ceea ce mi-am propus sa devina USR, un partid cu mesaje clare, un partid unit si asumat pe rolul de opozitie pentru care a fost trimis in Parlament de catre cetateni (...) Nu au fost discutii in aceste zile (cu tabara lui Nicusor Dan ¬ n.r.), perioada urmatoare o voi dedica acestor activitati", a specificat Barna.El a adaugat insa ca Nicusor Dan va beneficia de sustinerea intregului USR pentru o candidatura a sa la alegerile locale din Bucuresti, indiferent daca va alege sau nu sa revina in partid, pentru ca acest lucru si-l doresc toti membrii USR.Totodata, presedintele USR a aratat ca formatiunea sa are o colaborare in plan legislativ cu platforma Romania 100 a fostului premier Dacian Ciolos pe mai multe proiecte si ca vor mai urma si altele care vor ajuta la consolidarea increderii intre membrii USR si ai platformei. "Avem acelasi ADN, aceleasi valori, Romanie decenta, meritocrata, cu profesionisti, experienta guvernarii recente a domniei sale a aratat acest lucru. Vom vedea in lunile urmatoare si in perioada anterioara alegerilor care va fi cea mai functionala metoda de colaborare", a mai spus Dan Barna.Presedintele USR a adaugat ca regreta decizia deputatului USR Cluj, Adrian Dohotaru, de a parasi formatiunea pentru a forma un nou partid de stanga: "Domnul Adrian Dohotaru a decis sa incerce sa formeze un partid de stanga care sa rezoneze cu idealurile si principiile domniei sale. Este o decizie regretabila, ar fi avut loc fara indoiala si in USR, dar ii respectam decizia. Este un lucru firesc cumva in momentul in care un partid incepe sa se defineasca. Se intampla ca o parte din membrii acelui partid sa decida sa mearga in alta directie."Deputatul Dan Barna a moderat sambata, la Sibiu, o dezbatere referitoare la proiectul de lege a vaccinarii persoanelor in Romania, aflat in prezent in dezbatere parlamentara. La dezbatere au fost prezenti si Adrian Wiener, senator USR, membru in Comisia pentru sanatate publica a Senatului si Tudor Pop, deputat USR, membru in Comisia pentru sanatate si familie a Camerei Deputatilor, precum si alti membri ai formatiunii, reprezentanti ai societatii civile, medici practicanti, parinti.