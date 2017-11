Catalin Ivan: Suntem tara cu cea mai saraca populatie si cei mai bogati politicieni

Romania este tara cu cea mai saraca populatie si cei mai bogati politicieni, a declarat, vineri, europarlamentarul Catalin Ivan, potrivit news.ro. El a adaugat ca tara noastra are cei mai prost platiti lucratori din UE si sindicate care nu pot negocia contracte colective de munca, precizand ca s-a ajuns la o astfel de situatie din cauza "coruptiei endemice"."Ma intereseaza prea putin cine ajunge la puscarie si cati ani sta acolo. Ma intereseaza ca banii furati sa fie recuperati si aici am o initiativa in Parlamentul European pe recuperarea banilor scosi in afara Uniunii Europene. Vorbim de tara cu cea mai saraca populatie din UE si poate cu cei mai bogati politicieni. Vorbim de efecte sociale foarte grave. Vorbim de lipsa banilor pentru scoli, spitale, investitii, categorii tot mai defavorizate", a declarat europarlamentul Catalin Ivan, in cadrul dezbaterii organizatiei RoAction, "Romania la vedere" Actiunile la purtator - sursa de devalizare a fondurilor publice".Europarlamentarul a adaugat ca procesul de depopulare a Romaniei este cel mai grav din UE si chiar din lume, dupa tarile aflate in conflict."In afara de tarile unde exista un razboi civil sau sunt angrenate intr-un razboi cu alte state, din Romania pleaca cei mai multi cetateni. In fiecare ora pleaca noua romani", a subliniat Catalin Ivan.De asemenea, el a adaugat ca tara noastra are muncitorii cei mai prost platiti din UE, precum si sindicate care nu pot negocia contracte colective de munca, iar la aceste situatii s-a ajuns din cauza "coruptiei endemice"."Avem lucratorii cei mai prost platiti din toata UE. Avem sindicate carora li s-a amputat capacitatea de a negocia contracte colective de munca printr-o lege data de Parlamentul Romaniei in 2010, dar care nici pana astazi nu a fost reparata. Daca ar fi sa aratam o singura cauza, sa punem o singura eticheta cum s-a ajuns aici, nu exista decat una: coruptia endemica", a spus europarlamentarul.Dezbaterea organizata de RoAction a vizat initiativa cetateneasca de modificare a Legii societatilor nr. 31/1990, astfel incat sa fie eliminate actiunile la purtator. Proiectul de lege a fost publicat in Monitorul Oficial in 25 octombrie, iar acum sunt necesare 100.000 de semnaturi pentru a deveni propunere legislativa si sa ajunga in Parlament.Potrivit RoAction, in prezent in Romania functioneaza 384 de societati care au actiuni la purtator, iar cele mai multe sunt conectate la bani publici. Organizatia sustine ca prin actiunile la purtator societatile comerciale pot deturna cel mai usor banii publici, pentru ca pot trece de la o persoana la alta fara limitari sau confirmari, facilitand, astfel, evaziunea fiscala.Membrii organizatiei subliniaza faptul ca sunt deja state care au interzis actiunile la purtator, precum Belgia, in 2008, Cehia, in 2013, Cipru, Malta, Marea Britanie, in 2015.La dezbaterea de vineri au participat europarlamentarul Ana Gomes, Irina Lonean de la Transparency International, fondatoarea Funky Citizens Elena Calistru, jurnalista Rise Project Ana Poenariu, Raluca Feher, de la Frontline Club Bucharest, vicepresedintele Blocului National Sindical (BNS), Ciprian Bogdan si Victoria Stoiciu, Friedrich-Ebert-Stiftung.