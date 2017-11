Kelemen Hunor (UDMR) despre reforma fiscala: Si eu sunt nemultumit, nu stim ce vrea, de fapt, sa faca Guvernul / Autoritatile locale pierd o gramada de bani

'In primul rand, trebuie mai multe explicatii fiindca oamenii inteleg extrem de greu de ce trebuie - nici eu nu stiu, nici eu nu inteleg- de ce trebuie de la angajator la angajat sa transferi o parte din contributiile sociale. Nu inteleg care va fi strategia pentru autoritatile locale daca reduci de la 16 la 10% impozitul pe venit. Eu sunt de acord cu aceasta reducere si cu pastrarea cotei unice, dar trebuie sa fim extrem de clari - prin aceasta miscare autoritatile locale pierd o gramada de bani (...) Va fi o gaura in bugetul autoritatilor locale, ceea ce nu e bine (...) si trebuie ridicata cota care ramane la autoritatile locale (...) Este o intrebare extrem de arzatoare - cine va da banii, fiindca daca acest lucru inseamna o centralizare fiscala mascata, nu e bine (...) Si Guvernul trebuie sa explice in primul rand cetatenilor, in al doilea rand autoritatilor locale, primarilor, alesilor locali ce se va intampla cu bugetele lor, fiindca in acest moment nu exista o astfel de explicatie. Si sunt multe, multe alte intrebari la care trebuie sa raspunda Guvernul si daca nu exista raspunsuri, atunci, desigur, oamenii raman nelamuriti, nedumeriti, protesteaza, spun lucruri adevarate sau mai putin adevarate, dar nu este treaba lor sa ghiceasca ce vrea sa faca Guvernul', a declarat Kelemen Hunor.In opinia acestuia, in ultimul an de zile au fost 'foarte multe improvizatii' in zona fiscala, iar oamenii simt o 'oarecare lipsa de predictibilitate si stabilitate'.'Fara sa stii care vor fi (...) regulile jocului e greu sa faci un pas inainte, e greu sa faci un buget, e greu sa pregatesti investitii, e greu orice altceva in zona de business (...) Si de aceea eu cred ca cei care pun intrebari, chiar si sub forma de greva, asteapta un raspuns si daca primesc un raspuns lamuritor, sunt convins ca mare parte dintre ei (...) se vor linisti. Dar nu pot sa dau eu aceste raspunsuri. Si eu sunt nemultumit fiindca nu primim nici noi raspunsuri, nu stim nici noi ce doreste, de fapt, sa faca Guvernul (...) sau cei care gandesc la reforma fiscala (...) si asteptam aceste raspunsuri (...) Eu vad ca oamenii nu inteleg ce doreste Guvernul si daca nu inteleg inseamna ca nu oamenii sunt de vina', a concluzionat Kelemen Hunor, care a avut vineri, la Sfantu Gheorghe, o intalnire cu primarii din judetul Covasna