Senator PSD: Oamenii de la stat ar trebui sa aiba aceeasi temere poate ca cei din privat ca isi pot pierde locul de munca daca nu-si fac treaba. Ministrul IMM-urilor ar fi trebuit sa-si dea demisia cand s-a adoptat Split TVA in Guvern

"Am vazut un ministru al IMM-urilor, s-a luptat foarte mult ca Split TVA sa nu fie aplicat" - a spus Teodorovici ironic, referindu-se la ministrul Laufer, caruia i-a reprosat ca nu s-a luptat pentru ca Guvernul sa renunte la sistemul Split TVA."Eu spuneam ca as fi vrut sa vad un tatuaj al acelui ministru cu < > si chiar o demisie pusa pe masa Guvernului atunci cand, in Guvern, Ordonanta 23 a fost aprobata. Eu asa as fi facut. Daca cei pe care ii reprezint spun clar ca nu este o solutie buna, nu ai de de ce sa stai. Inseamna ca nu reprezinti acea persoana la masa gvernului" - a mai afirmat senatorul PSD.In context, el a spus ca si in conditiile in care in Senat ordonanta split TVA a fost modificata la cererea antreprenorilor, "inca mai sunt multe lucruri de adus in bine la aceasta propunere de modifiicare a Ordonantei 23/2017".Teodorovici, care a fost ministru al Fondurilor Europene in guvernul Ponta, a fost ironic si la adresa actualului in functie, Marius Nica."Nu credeam sa prind vremurile in care sa vorbesc dupa domnul ministru Nica, sincer. Dar in Romania se poate si mai rau, asta este" - a spus Teodorvici, dupa ce Nica a tinut un discurs. Marius Nica (PSD) fusese ministru al fondurilor europene si in guvernul Ponta, imediat dua Teodorovici, in momentul in care acesta din urma a preluat Ministerul Finantelor la vremea aceea.De asemenea, senatorul PSD s-a declarat pentru desfiintarea Statutului functionarilor publici, astfel incat acestia sa poata fi concediati la fel de usor ca angajatii din de la firmele private."Trebuie schimbat radical in administratie un lucru esential. Am auzit multe critici, am auzit si sustinatori ai acestei idei, ca Statutul functionarilor publici trebuie desfiintat, adica sa avem doar personal contractual in administratie. Ca vorbim de fisc, de Inspectia Muncii, de fonduri europene mai ales si la final de zi pleaca acasa fara niciun fel de grija fiindca a doua zi vor gasi totul la locul lui, dosarele aseteptand pe birou.Deci oamenii de la stat ar trebui sa aiba aceeasi temere poate ca cei din privat. Sa stie in fiecare zi ca, daca nu-si fac treaba a doua zi, poate nu mai au loc de munca. Este normal, asa cred eu.Nu poti tu ca si conducator de unitate de administratie publica sa te lovesti de acele persoane care iti rand in fata, spunandu-ti < > Pentru ca, pana il treci prin comisii, tu raspunzi in fata populatiei pentru ceea ce faci si nu faci la institutie. Nu, vin acolo, vreau sa am acest instrument posibil. A, ca gresesc si concediez incorect un angajat, atunci platesc ca anagajator", a mai spus parlamentarul PSD Eugen Teodorovici.El a facut aceste afirmatii la un evenimentul Topul firmelor private din Romania, al Consiliului National al Inreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR).