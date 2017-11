Ludovic Orban despre masurile fiscale anuntate de Guvern: Stabilim un plan de actiune ce poate include si proteste in strada

''Coalizarea mediului de afaceri, a tuturor partenerilor sociali care inteleg gravitatea acestor masuri. Declansam un sir de consultari si in mod evident ca in cadrul acestor discutii vom stabili si un plan de actiune care poate sa includa inclusiv proteste in strada, atacuri la Curtea Constitutionala, sesizarea Avocatului Poporului'', a declarat, intr-o conferinta de presa, Ludovic Orban.El a subliniat ca guvernantii nu pot sa adopte aceste masuri decat prin ordonanta de urgenta, avand in vedere ca legea bugetului de stat, despre care a mentionat ca este deja in intarziere, nu poate fi construita pe o legislatie ce urmeaza sa fie adoptata.''Legea bugetului de stat se constituie in baza legislatiei in vigoare, in domeniul fiscal. Oricum au intarziat cu proiectul de lege a bugetului de stat, care trebuia prezentat in luna octombrie. Si parerea mea e ca vor da prin ordonanta. Si aici o sa incercam sa atacam prin toate canalele si modalitatile posibile. Nu e de joaca. Aceste masuri sunt foarte grave. Ele de fapt compromit perspectivele de dezvoltare a Romaniei pe termen mediu si lung si vor duce Romania in criza'', a subliniat Orban.Primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan, a adaugat ca va propune, duminica si luni, la cele doua adunari ale Asociatiei Muncipiilor din Romania (AMR), sa se adopte o pozitie publica a asociatiei privind respectivele masuri fiscale.''Sunt convins ca se vor adopta (pozitiile publice, n.r.) pentru ca e clar ca simularile efectuate arata ca bugetele autoritatilor locale, in principal, cele care se bazeaza pe veniturile din impozitul pe venitul global, adica marile municipii din Romania, vor fi grav afectate, cu ponderi cuprinse in cea mai buna situatie intre 10% si cea mai proasta, 40%'', a precizat Bolojan, presedinte executiv al AMR.Ludovic Orban a participat vineri, la un hotel din Oradea, la o dezbatere anuala organizata pe tema ''Fonduri Europene si Dezvoltare Regionala'', alaturi de presedintele comisiei in domeniu a PNL, Petru Luhan, presedintele PNL Bihor, Ilie Bolojan, si in jur de 60 de primari liberali si reprezentanti ai mediului de afaceri.