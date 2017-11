Primar PSD, dupa intalnirea cu Dragnea si Tudose de la Sibiu: Daca te uiti ce proiecte se fac in tara asta pe bani publici, mori de nervi!

Principala nemultumire a lui Cristin Magheru este legata de felul in care se accepta proiectele care intra in Planul National de Dezvoltare, noteaza Turnul Sfatului."Le-am spus si acolo. Am vrut sa fie altceva aceasta intalnire si m-am asteptat sa fie altceva, pentru ca nu ai des sansa sa te intalnesti cu mai-marii care sunt. Vaicareala primarilor, te doare creierul... Le-am spus si acolo ce am avut de spus, poate sa se supere partidul pe mine, ma doare undeva de ei! Eu vreau sa fiu corect si va pot spune ca a fost o vaicareala fara margini. Le-am si spus si nu le-a placut discursul meu. In aceasta ciorba nu intra doar PSD-ul, intra toti. Daca va uitati cu atentie la lista (n.r. - de proiecte gurvenramentale), jumatate sunt "avioane". Daca te uiti ce proiecte se fac in tara asta, pe bani publici, mori de nervi! Si de-o parte, si de alta. Mai e o chestie foarte importanta. Daca se dau banii astia, ar trebui sa vada cineva ce impact si asupra cui. Nu putem sa alocam sute de milioane de lei intr-o localitate cu o mie de locuitori!", a spus el.Primarul si-a continuat tirada cu privire la proiectele pe care Guvernul decide sa le finanteze, fara sa le analizeze in profunzime. "Ba fratilor, nu putem face asa ceva, banii aia sunt si ai mei! Le-am spus! Se uitau ca la dracu la mine", descrie primarul reactia sefilor sai ierarhici.Cristin Magheru spune ca nu mai suporta supunerea membrilor social-democrati fata de superiori. "Eu nu ma mai duc la intalniri. M-am saturat sa vad oameni de astia ipocriti. Cand ii auzi cu "sa traiti", cu plecaciuni, da' cine vei fi tu, frate? Pe deasupra, m-ati si tinut acolo (n.r. - la sediul partidului, unde era programata initial intalnirea cu Liviu Dragnea) doua ore, ca pe-un fraier. M-ati tinut ca pe un fraier, am zis! Am crezut ca venim sa discutam, sa avem ocazia sa construim ceva, sa spunem de ce ne doare. (...) Se ridica unul ca are nu stiu cate avize pe care nu le primeste. Si ce vrei, am zis, sa ti le dea ilegal? Nu i-am luat cu frumosul. Cine esti tu sa ceri asa ceva? S-au facut si de rahat. A venit acela din Hoghilag, ca nu are scoala. Si a venit sa ceara bani pentru scoala. Erau uimiti astia. Cand a auzit, Dragnea s-a schimbat la fata. Zice ca "n-am bani sa repar, ca se duce dracului sediul scolii si ca ne trebuie". "Bun, zice Dragnea, si de cati bani ai nevoie?" "Pai sa vedeti ca..." Habar nu avea. Ba baiete, cati bani iti trebuie? Ai facut un studiu, ai facut ceva? Ai intreprins ceva, ca se prabuseste totul? Nu. Zero barat. (...) Nu ne facem bine in tara asta. Nu ai cu cine. Ne domina prostia peste tot", a mai povestit primarul, pentru Turnul Sfatului.Edilul a dat si exemplul invatamantului, zona in care, in opinia lui, se cheltuie bani fara nici un discernamant, fara niciun proiect. "Le-am spus ca, la Arpas, a functionat patru ani de zile o scoala cu un copil. Sunteti nebuni la cap... (...) Avem sapte scoli pe o suprafata de 15 kilometri, cu sapte directori. Le-am spus si aseara: cheltuim 100 de miliarde, cel putin, cu astia sapte directori si sapte scoli si rezultatul e minus infinit. Alocam proiecte de miliarde, in loc sa facem un campus, o randuiala de randuiala. IGNORE! IGNORE! Suntem o natiune pierduta... Daca scot si viza de America, good-bye! Toata lumea pleaca. Si batranii pleaca. Avem sate goale si facem proiecte de 49 de milioane de lei in Vurpar! Ba frate, 49 de milioane? Ba, frate, baaa!", se mira in continuare primarul.Cristin Magheru a mai spus ca intalnirea de la Sibiu a fost inutila. "Mi-am pierdut vremea cu ei. Aveam lucrare la camin si i-am lasat pe astia vraiste. Ca eu stau langa om cand lucreaza, ca acasa! Daca-ti aduci un meserias sa-ti lucreze la casa, trebuie sa stai langa el, ca, daca-l lasi, iti darima casa. Oameni buni, asta trebuie sa faci in Romania! Nu-i ca-n Germania, sa-i lasi cheia. Eu mi-am pierdut vremea cu ei (n.r. - cu liderii PSD), de la 4 la 9 seara. Sa-mi fac nervi... Pe cuvantul meu, am fost foarte incantat ca o sa ma intalnesc cu oamenii cei mai din varf, cu care poti avea un dialog, cu care sa construiesti ceva. Dar nu! Vaicareala ca ii trebuie unuia 17 avize. Doamne iarta-ma!", a afirmat el.