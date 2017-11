Mugur Cozmanciuc, PNL: Prin masurile fiscale aberante PSD va ingropa unul dintre cele mai de succes domenii din Romania, sectorul IT&C. Toti specialistii vor pleca din tara

"Masurile girate de PSD si partenerii de la guvernare sunt un dezastru pentru Romania. Cei din Consiliul Investitorilor Straini atrag atentia ca masura transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat nu este sustinuta de angajatorii privati, asa cum in mod eronat au lasat de inteles cei de la PSD. Astfel ca sectorul privat (angajati si angajatori) este pus sa deconteze populismul si lipsa de responsabilitate a PSD. Mai grav este ca prin aceasta masura veniturile angajatilor din IT ar putea sa scada, lucru care va afecta serios acest sector, care este unul de succes in tara noastra.", declara deputatul liberal Mugur Cozmanciuc.Conform unor date recente facute publice de Comisia Europeana in sectorul IT&C se creeaza anual peste 120.000 de locuri de munca in cadrul Uniunii Europene. In anul 2020 se estimeaza ca deficitul de specialisti va ajunge la aproximativ 800.000 de persoane.