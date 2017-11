Adrian Tutuianu, PSD:  In multe institutii publice, salariile sunt exagerat de mari

''Nu cred ca e normal ce se intampla acum in multe institutii publice si trebuie sa atragem atentia: salarii foarte mari, exagerat de mari fata de ce ar fi normal si fata de ce permite bugetul unor unitati administrativ teritoriale, unii dintre ei au inceput sa isi acorde premii sau sa acorde unor salariati premii. Cred ca este putin cam devreme, mai intai trebuie sa vezi cum functioneaza sistemul, sa il implementezi, sa-i verifici un pic functionarea. Am inteles ca unii deja au inceput sa isi dea drepturi salariale pe proiecte europene, eu cred ca, pana la momentul cand incep implementarea, este de bun simt sa nu iei bani pe proiecte europene, vorbesc si de lideri de administratie, vorbesc si de functionari'', a afirmat senatorul Adrian Tutuianu.Acesta a adaugat ca, din informatiile pe care le are, Prefectura Dambovita a inaintat pe aceasta tema, a salariilor din primarii nesustinute de bugetul din acest an, 26 de recursuri administrative.Intrebat de exemple concrete, Tutuianu a spus ca va da, daca primarii respectivi nu vor corecta, intre timp, situatia.''Nu agreez modul asta de a da continuu exemplu pe unul sau pe altul. Cred ca este important sa reglam lucrurile si, cand cineva nu a inteles, sa venim cu exemplele respective'', a afirmat Tutuianu.Adrian Tutuianu a fost nevoit sa isi dea demisia din functia de ministru al Apararii la scurt timp dupa ce a fost numit, in urma unui comunicat al ministerului pe care il conducea in care se vorbea despre amanarea platii unor drepturi salariale.