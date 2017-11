Norica Nicolai: ALDE vrea primari alesi prin doua tururi de scrutin / Nu suntem o anexa a PSD

Europarlamentarul Norica Nicolai, presedinte al Consiliului National ALDE, a declarat, joi, la Iasi, ca formatiunea sa sustine varianta alegerii primarilor in doua tururi de scrutin, precizand ca "ALDE este partener de guvernare al PSD, nu o anexa", informeaza news.ro.

Norica Nicolai a spus, intr-o conferinta de presa sustinuta la Iasi, ca ALDE vrea alegeri pentru primari in doua tururi de scrutin, ea afirmand ca formula cu un singur tur "a creat un gen de vechil" in teritoriu.

"Vrem alegeri in doua tururi. Legitimitatea democratica este mult mai mare, in conditiile in care lehamitea de politica este evidenta. Daca va uitati la structura prezentei la vot a populatiei, veti vedea ca tot mai putini romani aleg sa participe la acest exercitiu democratic. In aceste conditii, este nevoie de al doilea tur de scutin pentru a da legitimitate celor care sunt alesi. Formula cu un singur tur a creat un gen de vechil, de baron local. Cred ca este bine ca, indiferent cine ar fi intr-un mandat de decizie, sa aiba un anumit tip de control democratic. Intotdeauna cel care are puterea la un moment dat tinde sa si-o conserve prin orice mijloace. Si, din pacate, unii si-au atins limitele de incompetenta", a afirmat europarlamentarul Norica Nicolai.

Despre posibilitatea aparitiei unor tensiuni intre ALDE si PSD pe tema alegerilor locale in doua tururi, Nicolai a spus ca ALDE este partener de guvernare al PSD, nu " o anexa" a social-democratilor.

La randul sau, deputatul ALDE Varujan Vosganian a spus, in aceeasi conferinta de presa, ca intelegerea politica dintre ALDE si PSD nu se refera si la modalitatea in care sunt alesi primarii. "Faptul ca nu avem aceeasi pozitie pe aceasta tema nu inseamna o incalcare a intelegerii politice dintre noi", a adaugat Vosganian.