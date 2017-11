Klaus Iohannis despre Tariceanu: Cateodata se creeaza impresia ca e putin obsedat, ori persoane obsedate nu fac bine politicii. Are declaratii ciudate de cand procurorii l-au deferit justitiei

Tariceanu a declarat ca Parlamentul si Guvernul nu-si pot exercita puterea si a facut o paralela cu Rusia. Exista forte subterane?In Romania nu exista nici forte oculte si nici subterane si cu certitudine nu exista stat paralel. Am mai urmarit declaratiile domnului mentionat de dvs. De la o vreme incoace nu mai urmaresc afirmatiile acestui domn fiindca au devenit tot mai ciudate. Cateodata se creeaza impresia ca e putin obsedat, ori persoane obsedate nu fac bine politicii. Au aparut de cand procurorii l-au deferit justitiei pe acest domn.Presedintele Klaus Iohannis a tinut joi, incepand cu ora 13.00 o declaratie de presa la Palatul Cotroceni in care a abordat teme precum modificarile in domeniul fiscal, legile justitiei si scaderile investitiei in acest an.