Claudiu Manda: Adrian Sarbu spune ca a fost rugat de Maior sa-l ajute pe Ghita cu sfaturi cum sa conduca Realitatea TV si ca Florian Coldea i-a spus ca are solutie pentru Voiculescu inainte sa se pronunte instanta

"(Adrian Sarbu - n. red.) a facut referire la o situatie din 2010 cand a fost rugat de catre domnul Maior sa-l ajute pe Sebastian Ghita cu sfaturi cum sa conduca institutia Realitatea TV din punct de vedere managerial", a declarat Claudiu Manda dupa audierea patronului Mediafax, Adrian Sarbu."A fost cautat de domul Ghita, au avut mai multe intalniri si inclusiv domnul Ghita i-a confirmat aceasta implicare", a adaugat Manda.Senatoul PSD a mai spus ca persoane din conducerea SRI din 2010 si-au dorit sa preia conducerea Realitatii TV prin intermediul lui Sebastian Ghita."A fost aspectul legat de intentia de a fi preluata conducerea si, mai tarziu, eventual intreaga institutie media, respectiv Realitatea TV, pe care si-ar fi dorit persoanele din conducerea SRI din acea vreme sa o preia prin intermediul domnului Ghita", a mai spus Manda."In opinia domniei sale, spune ca s-au creat premisele ca, la momentul respectiv (2010 - n. red.), SRI sa se implice mai mult in ce inseamna preluarea de institutii media, plantarea de ofiteri acoperiti sau atragerea de catre Serviciu de persoane din jurnalism, inclusiv dreptul de a asculta jurnalisti pe mandate de siguranta nationala", a mai sustinut Claudiu Manda.Presedintele comisiei parlamentare de control al SRI a spus ca Adrian Sarbu a explicat si interesul SRI pentru grupul Intact."Al doilea exemplu pe care a dorit sa-l prezinte a fost implicarea persoanelor din conducerea SRI in ce inseamna postul de televiziune Antena sau Grupul Intact si a dat exemplu (...) spune ca a fost martor cand domnul Coldea i-a spus ca are solutie pentru domnul Voiculescu, inainte sa se pronunte instanta, facand referire la ce s-a intamplat la instabta si toate aspectele pe care le stiti prezentate in spatiul public", a relatat Manda."L-am intrebat daca are probe, daca au fost si alti martori care au fost imrejurarile, domnia sa a spus ca nu doreste sa detalieze acum in fata Comisiei dar daca va fi dat in judecata pentru aceasta afirmatie, fiind marturia domniei sale in cadrul Comisiei ca deja o proba, daca va fi dat in judecata va veni cu probe acolo", a conchis el.