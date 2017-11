VIDEO Protest in fata sediului PSD Sibiu, unde erau asteptati Liviu Dragnea si Mihai Tudose; acestia nu si-au mai facut aparitia/ Dragnea, despre programul vizitei la Sibiu: Nu a fost planul sa mergem la sediu; noi am fost la spital

UPDATE

Protestatarii scandeaza "PSD - ciuma rosie" si striga: "Pentru hotii astia au murit copiii la Revolutie".Ei le reproseaza social-democratilor ca au pacalit batranii."Ati venit si ati aruncat ziarele peste gard ca batranii sa va creada. V-au votat si mor saraci. Au crezut ca le dati pensii mari", a strigat unul dintre protestatari."Cum veti mai iesi in fata alegatorilor sa le spuneti ca ati sustinut un pesedist infractor", li s-au adresat liderilor PSD Sibiu."Sunteti incredibili. Rusine sa va fie ca v-ati aliat cu un infractor. Facem scut si il dam afara din Sibiu! Sibiul nu e Teleorman. Spuneti-i sa nu mai vina! Aratati ca sunteti oameni cinstiti si corecti si sustineti Romania! Radeti si va bucurati si il asteptati sa pupati mustata unui infractor", spun oamenii adunati in fata PSD Sibiu.Liderii locali ai PSD au stat aproximativ doua ore in sediu, dupa care au stins luminile si au plecat, fara ca presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose sa-si mai faca aparitia.Conform programului anuntat initial, Tudose si Dragnea erau asteptati la ora 16.30 la filiala Sibiu.Liderul social-democrat Liviu Dragnea a afirmat miercuri seara ca nu planificase sa ajunga la sediul PSD Sibiu si a decis, impreuna cu premierul Mihai Tudose, sa faca o vizita neanuntata la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta, relateaza Agerpres."Nu a fost planul sa mergem la sediu. (...) Noi am fost la spital. (...) Nu am venit cu avionul sa avem o ora fixa, am plecat mai tarziu, am hotarat impreuna sa mergem la spital, sa facem o vizita neanuntata, ca erau solicitari sa se realizeze niste investitii in diverse unitati medicale si discutia a fost foarte buna cu conducerea de acolo si s-a decis Guvernul sa faca un spital nou la Sibiu. Au si un teren disponibil de 20 de hectare", a declarat Dragnea la un hotel din Sibiu, unde s-a intalnit cu mai multi reprezentanti ai Organizatiei judetene a PSD.Premierul Mihai Tudose si presedintele PSD, Liviu Dragnea, au facut miercuri o scurta vizita la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, potrivit directorului unitatii sanitare, Cornel Benchea."In seara asta am avut vizita domnului prim-ministru al Romaniei si a presedintelui PSD. A fost o vizita surpriza de circa 15 minute doar, dar eu zic ca suficienta. Au dorit sa vada un pic care este situatia de la Unitatea de Primiri Urgente. Am intrat cu dansii inauntru, au vazut care este situatia, care este spatiul destinat acestei activitati. Si-au dat seama ca este un spatiu destul de redus si era destul de aglomerat si au propus sa facem o analiza a situatiei spitalelor din Sibiu si, impreuna cu Prefectura, cu Primaria si cu Consiliul Judetean sa se ia cea mai buna decizie in urma acestei analize", a declarat Benchea.Liviu Dragnea si Mihai Tudose au vizitat spitalul dupa ora 18.00. Ei au fost asteptati anterior la sediul PSD Sibiu, unde, conform programului anuntat anterior, ar fi urmat sa se desfasoare, cu incepere de la ora 16.30, o intalnire cu membrii organizatiei judetene.