Titus Corlatean: Ambasadorii SUA si Olandei au facut presiuni asupra mea pentru numirea in functie a Laurei Codruta Kovesi

"Au existat la acel moment (2012 - n. red.) demersuri in sensul de presiuni pentru ca cel care va vorbeste, eram ministrul Justitiei la acel moment, ca o anumita nominalizare la o functie de conducere in cadrul Ministerului Public si am beneficiat de vizita a doi sau trei ambasadori la sediul Ministerului Justitiei (...) Nu am apreciat modul insistent al ambasadorului Olandei de la acel moment cu care am avut mai multe discutii. Nu am apreciat insistenta ambasadorului american, domnul Gittenstein, de la acel moment, pentru a face o nominalizare despre care se stie. Era vorba de nominalizarea doamnei Kovesi in functia de varf", a declarat Titus Corlatean.