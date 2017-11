Biro Zsolt (PCM-UDMR): Catalonia, Lombardia si Veneto transmit un mesaj important pentru Transilvania

'Autonomia este solutia! Catalonia, Lombardia, Veneto - cele trei regiuni europene, care sunt cele mai vizibile astazi (dar putem continua cu aspiratiile regionale crescande, indiferent daca ne gandim la scotieni, irlandezi sau la un partid regional din Silezia, Polonia), care transmit si astazi un mesaj important din Transilvania. Pe baza tendintei si a atitudinii statelor nationale europene, se poate trage concluzia ca ceea ce am subliniat intotdeauna in zona Transilvaniei si, in special, in tara secuilor, este acum din ce in ce mai deschis pentru actorii politici europeni renumiti, si anume ca autonomia este legitima si pozitiva', a aratat deputatul UDMR.Parlamentarul a mai precizat, in aceeasi postare, ca, din punct de vedere al politicii de securitate, aceasta reprezinta stabilitatea, iar separarea teritoriala unilaterala genereaza o politica negativa, nelegitima si de securitate