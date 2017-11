Nicusor Dan ii reproseaza lui Iohannis ca nu a profitat de "credibilitatea extraordinara" de la inceputul mandatului: Putea sa oblige partidele sa accepte ceea ce ele nu doreau, de fapt, sa accepte

Pe de alta parte, fondatorul USR l-a criticat pe Klaus Iohannis, ca, desi a fost un factor de stabilitate pentru Romania, putea sa faca mult mai multe la inceputul mandatului sau.“Ii reprosez ca nu a reusit, in special in primele luni ale mandatului, cand avea o credibilitate extraordinara, sa provoace mari dezbateri publice in care sa oblige partidele sa accepte ceea ce ele nu doreau, de fapt, sa accepte”, a spus el.Daca venea in prima luna si le invita la o dezbatere despre legile electorale se putea ajunge la alegeri locale in doua tururi, a sustinut Nicusor Dan.“Cu tipul acesta de dezbatere ar fi putut sa schimbe lucruri fundamentale, pe sanatate, educatie, administratie publica, acum este prea tarziu.”, a adaugat el.