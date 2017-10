Barna, presedinte USR: Nicusor Dan ar trebui sa vina in USR tocmai pentru a pregati in mod coerent candidatura pentru Primaria Capitalei/ L-am sustine pe Ciolos pentru functia de premier

Perioada urmatoare, eu, ca si presedinte, o voi dedica tocmai deschiderii colaborarii cu acea componenta a societatii, printre care se afla, sau in fruntea careia se afla Romania 100, care are, cum sa spun, ADN identic sau similar cu USR-ul.

Despre varianta Ciolos-premier sustinut de USR: Fara indoiala, Dacian Ciolos este o optiune profesionala si decenta pentru Romania, cu calitati dovedite in mandatul pe care l-a avut si l-am sustine cu toata increderea in situatia in care se va ajunge la o majoritate sau la vreo varianta prin care sa poata veni o astfel de guvernare.

Eu nu anticipez o alianta pre-electorala cu PNL-ul in ceea ce priveste Parlamentarele, pentru ca USR este un partid care este a treia forta politica din Romania si a carui preocupare este sa arate ca se poate face politica diferit de vechiul establishment politic.

Eu vad un USR care sa fie unul dintre partidele care pe termen lung sa faca politica in Romania. Asta presupune inclusiv ca la alegerile prezidentiale, in primul tur, sa avem un candidat propriu, asumat. (...) Evident, ca daca se va ajunge, in al doilea tur, intre presedintele Iohannis si, sa iau un nume la intamplare, Gabriela Firea, evident ca-l vom sustine pe presedintele Iohannis. Adica aici nu e niciun echivoc. Dar in primul tur, USR va avea un candidat.



Obiectivul este sa fim a doua forta politica, dar eu sunt un om foarte realist. Eu inteleg ca o crestere... adica nu pot sa vin cu promisiuni la modul 40-50%, care n-au nicio legatura cu realitatea obiectiva, politica. Si-atunci, palierul rezonabil de crestere pe care eu il vad, il vad in zona lui pana in 20 la suta, pentru a fi, intr-adevar, pentru a conta la orice structura guvernamentala care s-ar contura pe partea dreapta.

Parlamentarii din PMP nu sunt exact, nu sunt tocmai profilul de membri USR pe care ii avem noi in vedere. USR are aceasta... si, cumva, cred ca intrebarea se leaga la modalitatea de extindere si la ce oameni ar trebui sa primim in USR, eu vad, si acesta a fost unul dintre elementele pe care le-am avut in campanie, eu vad un USR al usilor deschise.



