VIDEO Noul presedinte USR, Dan Barna: Vreau sa iesim din logica de ONG cu parlamentari si sa intram in logica unui partid cu obiective politice clare

Eu vreau cumva sa iesim din logica asta de ONG cu parlamentari, ca aici mi se pare ca am stat o perioada, si vreau sa intram intr-o logica a unui partid politic cu obiective politice clare.

Nicusor Dan ar trebui sa vina in USR sau sa se alature USR-ului tocmai pentru a pregati in mod coerent si organizat candidatura domniei sale pentru Primaria Capitalei.

Faptul ca noi am reusit sa ramanem coagulati, sa avem un congres, sa alegem o noua conducere ¬ colegii mei au decis sa-mi acorde mie aceasta incredere ¬ e un semn ca USR se va stabiliza si va continua sa fie partidul de opozitie ideal.

Domnul Dragnea a folosit acest instrument asa, ca pe-un Pacalici. Stiti, ne jucam in copilarie cu cartile alea si erau, doua dintre ele, Pacaliciul. Mi se pare ca foloseste referendumul ca pe-un Pacalici in pozitionarea sa in tot mecanismul asta de interinstitutional, presedintie.

Perioada urmatoare, eu, ca si presedinte, o voi dedica tocmai deschiderii colaborarii cu acea componenta a societatii, printre care se afla, sau in fruntea careia se afla Romania 100, care are, cum sa spun, ADN identic sau similar cu USR-ul.

Eu nu anticipez o alianta pre-electorala cu PNL-ul in ceea ce priveste Parlamentarele, pentru ca USR este un partid care este a treia forta politica din Romania si a carui preocupare este sa arate ca se poate face politica diferit de vechiul establishment politic.

Eu vad un USR care sa fie unul dintre partidele care pe termen lung sa faca politica in Romania. Asta presupune inclusiv ca la alegerile prezidentiale, in primul tur, sa avem un candidat propriu, asumat. (...) Evident, ca daca se va ajunge, in al doilea tur, intre presedintele Iohannis si, sa iau un nume la intamplare, Gabriela Firea, evident ca-l vom sustine pe presedintele Iohannis. Adica aici nu e niciun echivoc. Dar in primul tur, USR va avea un candidat.

Despre varianta Ciolos-premier sustinut de USR: Fara indoiala, Dacian Ciolos este o optiune profesionala si decenta pentru Romania, cu calitati dovedite in mandatul pe care l-a avut si l-am sustine cu toata increderea in situatia in care se va ajunge la o majoritate sau la vreo varianta prin care sa poata veni o astfel de guvernare.

Obiectivul este sa fim a doua forta politica, dar eu sunt un om foarte realist. Eu inteleg ca o crestere... adica nu pot sa vin cu promisiuni la modul 40-50%, care n-au nicio legatura cu realitatea obiectiva, politica. Si-atunci, palierul rezonabil de crestere pe care eu il vad, il vad in zona lui pana in 20 la suta, pentru a fi, intr-adevar, pentru a conta la orice structura guvernamentala care s-ar contura pe partea dreapta.

Parlamentarii din PMP nu sunt exact, nu sunt tocmai profilul de membri USR pe care ii avem noi in vedere. USR are aceasta... si, cumva, cred ca intrebarea se leaga la modalitatea de extindere si la ce oameni ar trebui sa primim in USR, eu vad, si acesta a fost unul dintre elementele pe care le-am avut in campanie, eu vad un USR al usilor deschise.

Chiar saptamana viitoare o sa avem mai multe initiative legate de partea de reforma electorala. Praguri mai usoare pentru partide politice noi care sa poata sa participe la alegeri, mai putine nume pe lista, componenta aceasta legata de alegerea primarilor in doua tururi, pe care o sa facem o propunere in aceasta directie, elementele legate de reforma electorale sunt o prioritate despre care noi am vorbit.

Eu locuiesc in Sibiu si Bucuresti de niste ani de zile, pentru ca, anterior anului 2016, cand am acceptat provocarea de a intra in Guvernul Ciolos, am lucrat in domeniul fondurilor europene, adica site-ul fonduristructurale.ro, care e principalul site din Romania de finantari europene.

E destul de simplu. Una dintre caracteristicile democratiei este ca intotdeauna intr-un proces electoral democratic exista o tabara care nu are castig de cauza la respectivul proces, la acest congres in cauza. Colegii care au semnat ieri acea scrisoare semnaleaza niste elemente care factual nu sunt tocmai exacte. Ceea ce s-a intamplat in cadrul pregatirii acestui congres este, sa spun, campania inerenta, lupta politica inerenta unei campanii electorale. Toate deciziile, insa, au fost luate in cadru statutar si in cadrul organelor partidului, alegerile acelea de la Bucuresti mult invocate au fost, s-a solicitat refacerea lor de catre comisia de arbitraj, care in unanimitate, adica opt din opt arbitri, un fel de Curte Constitutionala a USR-ului pot sa spun, au spus ca intr-adevar, incercarea de a elimina reprezentativitatea sectoarelor in cazul delegatilor de la Bucuresti incalca acest principiu, care este fundamental pentru USR. Si-atunci a fost necesara refacerea alegerilor. Adica e un element foarte clar. Iar la Congres au fost 70 la suta dintre delegati, adica nu se pune o problema de legitimitate.Anticipand o astfel de dificultate potentiala, Biroul National a decis, inca din luna iunie, sa respectam exact aceleasi principii care au fost avute in vedere si la Congresul din luna mai, unde a fost ales Nicusor Dan, unde delegatii de la Bucuresti au fost alesi pe acest principiu, ca sectoarele ¬ unde, de fapt, sunt membri, ca nu exista membri la nivelul municipiului ¬ sectoarele sa isi aleaga delegatii. Si exact acest principiu a fost propus de catre Biroul National: sa respectam aceleasi reguli, din moment ce acelea n-au fost contestate. Din pacate, Biroul Municipal a incercat o alta abordare, aceasta cu super-delegatii, pe care Comisia de Arbitraj, perfect statutar, a considerat-o incorecta si a solicitat refacerea alegerilor, care alegeri au generat delegati reprezentativi pentru sectoare, si acesta este un element important de retinut.Eu sunt, am foarte mare incredere ca nu va aparea aceasta ruptura, pentru ca e normal: dupa un congres este aceasta perioada in care tabara in care, sa spunem, n-a avut castig de cauza are o frustrare pana la urma legitima si normala intr-un proces democratic, dupa cum am spus, dar si mesajul pe care l-am dat ieri colegilor parlamentari a fost tocmai in acest sens, al dialogului deschis si eu chiar m-am angajat ca in saptamanile urmatoare, in urmatoarele doua saptamani sa am discutii individuale cu fiecare dintre colegi, inclusiv cu aceia care au semnat scrisoarea de ieri in care isi exprimau niste nemultumiri. Ideea este ca USR trebuie sa mearga mai departe. Adica am avut aceasta perioada de instabilitate, generata de demisia lui Nicusor Dan, pana la urma despre asta e vorba, a fost campania electorala ¬ cu bune si rele, fara indoiala, adica suntem deschisi din directia asta ¬ avem o noua conducere, perfect legitima, va spuneam 70 la suta dintre delegatii partidului au venit si si-au exprimat votul, suntem in etapa in care trebuie sa ne ocupam de ceea ce face PSD in Parlament incepand de astazi, tocmai si-au asumat legile justitiei, adica Ordonanta 13 pe bucati, ca sa spun asa, iar urmatorul congres de peste doi ani va deschide din nou o perspectiva din punctul asta de vedere, al alternativelor in partid. N-am avut inca discutia cu Nicusor Dan, va avea loc, probabil, in zilele urmatoare, deci am acest lucru in vedere, evident...Da, este mesajul pe care l-am spus si inainte de congres, Nicusor Dan este una dintre resursele semnificative ale partidului si eu consider ca locul lui este in cadrul organizatiei noastre.In momentul de fata, Congresul USR a ales un presedinte. Nicusor Dan este binevenit in partid, si ceea ce am spus si la Congres, pozitia pentru care, cred eu, ca in mod politic ¬ eu vreau cumva sa iesim din logica asta de ONG cu parlamentari, ca aici mi se pare ca am stat o perioada, si vreau sa intram intr-o logica a unui partid politic cu obiective politice clare. Unul dintre obiectivele despre care a vorbit si Nicusor Dan este tocmai Primaria Capitalei. Si Nicusor Dan ar trebui sa vina in USR sau sa se alature USR-ului tocmai pentru a pregati in mod coerent si organizat candidatura domniei sale pentru Primaria Capitalei.Evident ca decizia ii apartine in cele din urma, adica aici nu vreau sa vand pielea ursului din padure, dar din punct de vedere politic, din punct de vedere al rolului USR si al mesajelor si al anterioritatii, ca sa spun asa, acesta ar fi un pas firesc. Nicusor Dan a declarat in mod constant ca este interesat de aceasta candidatura la Primaria Capitalei.M-ati intrebat care ar fi rolul in masura in care s-ar dori sa se intoarca in USR. Evident ca nu o sa facem un anunt maine de candidat la Primaria Capitalei, pentru ca aceste candidaturi vor fi anuntate in preajma acelor alegeri, aici, evident ca nu e niciun echivoc. Dar am spus care ar fi unul dintre obiectivele in care Nicusor Dan ar putea sa aiba o directie in cadrul partidului.Asta fara indoiala, pentru ca, din pacate pentru Romania......din pacate pentru Romania, PSD-ul si nici PNL-ul, din mesajele echivoce, deocamdata, nu par sa sustina revenirea la alegerea primarilor in doua tururi, care ar da o reprezentativitate mult mai democratica primarului, si-atunci singura sansa pentru a putea obtine Bucurestiul este a avea un candidat unic din partea opozitiei, sunt total de acord in punctul acesta.Nu, si aici probabil va referiti la colegul Adrian Dohotaru care a decis astazi sa plece...Eu am spus ca in perioada urmatoare vom avea, vom continua, de fapt, initiativa acelei definiri doctrinare pe care a inceput-o Vlad Alexandrescu in cadrul partidului, avand reprezentanti din toate, sa spun, directiile ideologice. Si faptul ca eu vad USR-ul in mod natural in aceasta zona de centru-dreapta, din considerente pe care le-am prezentat si la Congres: avem, pe de-o parte, PSD, avem PNL care merge spre o zona care merge spre o zona traditional-conservatoare, datorita specificului electoratului pe care l-a obtinut la ultimele alegeri, e o realitate, zona aceasta de centru-dreapta, antreprenoriatul modern ¬ am folosit sintagma asta de multe ori si chiar acea ¬pasoptistii Romaniei de astazi¬, acea parte de electorat care este reprezentata de aceasta idee, are nevoie sa fie reprezentata. Si eu consider ca USR-ul este partidul care trebuie sa faca lucrul acesta. De-asta il vad in zona de centru-dreapta. Toti membrii actuali ai USR sunt bineveniti in partid, pentru ca, sa fim realisti si pragmatici, politica nu se face in doctrine clear-crystal, in doctrine curate de stanga sau de dreapta, in momentul de fata, pentru ca politica tine de adaptarea la realitatile economiei si societatii in care ne aflam, care, evident, are nevoie si de o componenta sociala, aici nu e niciun echivoc.Eu n-as spune ca am ajuns la o ruptura. Mie mi se pare ca...Institutiile partidului... Suntem un partid in constructie, in dezvoltare, de-asta mesajul meu este ca toti care sunt in partid sunt bineveniti, avem nevoie de ei in continuare, pentru ca, pentru noi, miza este sa crestem, sa ne extindem. Pozitionarea si faptul ca, printr-un referendum, ceea ce este un mecanism fara precedent in politica romaneasca, am reusit sa rezolvam o situatie care ar fi putut duce la o rupture formala, arata ca, de fapt, institutiile partidului functioneaza. Si arata ca, bun, in cateva luni am reusit sa trecem peste doua crize politice majore, criza pozitionarii si plecarea presedintelui fondator, care, pentru orice partid, e o miza importanta. Majoritatea partidelor, in astfel de situatii, daca sunt doar proiecte de lider, se risipesc. Faptul ca noi am reusit sa ramanem coagulati, sa avem un congres, sa alegem o noua conducere ¬ colegii mei au decis sa-mi acorde mie aceasta incredere ¬ e un semn ca USR se va stabiliza si va continua sa fie partidul de opozitie ideal.Faptul ca initiativele legislative si proiectele de care are nevoie Romania sunt, la momentul acesta, in mare parte, nu atat ideologice, cat sunt de necesitate pragmatica, adica sa nu furi bani publici, sa nu ai persoane condamnate penal pentru furt din bani publici in functii de conducere a parlamentului ¬ asta n-as spune ca e o chestiune de stanga sau de dreapta. Adica, majoritatea initiativelor si majoritatea, cum sa spun, prioritatilor pe care USR si le-a asumat fata de electoratul lui sunt necesitati de salvare a Romaniei, mai mult decat ideologice. Si de-asta, colegi care au, sa spun, o viziune mai spre centru-stanga, pentru ca oricum nu vorbim de extreme, sunt, in continuare, bineveniti. Pentru ca preocuparile si mizele pe care le are USR si pe care le are Romania in zilele acestea nu sunt tocmai ideologice, trebuie sa fim foarte transparenti in directia asta.Eu sunt sceptic ca vom avea un astfel de referendum.Pentru ca domnul Dragnea a folosit acest instrument asa, ca pe-un Pacalici. Stiti, ne jucam in copilarie cu cartile alea si erau, doua dintre ele, Pacaliciul. Mi se pare ca foloseste referendumul ca pe-un Pacalici in pozitionarea sa in tot mecanismul asta de interinstitutional, presedintie.Evident ca nu pot fi convins. Asta este ceea ce, este o credinta, mai degraba. Un feeling al meu ca...Nu sunt convins ca va face acest lucru. Presedintele Iohannis chiar a declarat, intr-o intalnire pe care am avut-o cu domnia sa ca o clasa politica responsabila nu organizeaza referendumuri care fractureaza societatea si este un exemplu clasic, pentru ca referendumul asta nu rezolva nimic, sau nu aduce vreo solutionare a unei probleme. El doar face un recensamant pentru dezbinare intre doua categorii de viziuni, ca sa fiu elegant, asupra societatii.Eu sunt un adversar al modificarii Constitutiei pe aceasta chestiune, pentru ca actuala reglementare functioneaza perfect ok de 27 de ani, nu a fost nicio problema asupra ei, si lucrul cel mai important, pentru ca este perceptia asta, nu exista, in momentul de fata in Romania vreo initiativa care sa prevada casatoriile intre persoane de acelasi sex. Deci nu este o problema reala. Daca peste 20, 30, 50 de ani societatea noastra, din Romania vorbesc, va ajunge acolo, am mare incredere in generatiile acelea ca isi vor rezolva respectiva problema. Deocamdata rezolvam o problema pe care nu o avem, de-asta sunt impotriva modificarii Constitutiei. Si vreau sa fiu foarte clar, din perspectiva aceasta. Si asta a fost si pozitionarea partidului.Perioada urmatoare, eu, ca si presedinte, o voi dedica tocmai deschiderii colaborarii cu acea componenta a societatii, printre care se afla, sau in fruntea careia se afla Romania 100, care are, cum sa spun, ADN identic sau similar cu USR-ul. Adica, colegii nostri din Romania 100, pentru ca ii numesc colegi, multi dintre ei chiar mi-au fost colegi in perioada de guvernare, au aceleasi valori si aceleasi principii cum sunt cele pe care le promoveaza si pentru care USR a obtinut votul cetatenilor, si-atunci extinderea colaborarii cu Romania 100 e un pas normal si natural, il vad eu. Avem in desfasurare proiectul Comisiei de Taiat Hartii 2, un proiect amplu prin care dorim debirocratizarea pe mai multe paliere, unde lucram impreuna si vom avea initiative parlamentare USR cu Romania 100, am identificat doua sau trei proiecte pe care le vom anunta in perioada urmatoare, in momentul de fata, vorbim despre o colaborare care, in perioada urmatoare, vom vedea cat de mult va evolua, dar sunt foarte optimist pe linia aceasta.Raspunsul e mai complex un pic. Prima provocare vor fi Europarlamentarele, unde vom...Stiu, am inteles. Dar sunt un prim-test, un demo, sa spunem, despre nivelul si modalitatea de participare la alegeri. Eu nu anticipez o alianta pre-electorala cu PNL-ul in ceea ce priveste Parlamentarele, pentru ca USR este un partid care este a treia forta politica din Romania si a carui preocupare este sa arate ca se poate face politica diferit de vechiul establishment politic, PNL-ul fiind, inca, un reprezentant al acelui...Nu.Din pacate vedem ca ceea ce face PSD-ul Romaniei de luni de zile, din decembrie incoace, de fapt, arata ca varianta aceasta a unu partid-monolit, credibil, care vine si aduce Gradina Maicii Domnului in spatiul carpatic, nu e o realitate. S-a dovedit ca de fapt vorbim despre o minciuna, pe care o vedem toti, in fiecare zi. Salariile, de fapt, nu sunt crescute, sunt mutate niste contributii dintr-o parte in alta ca sa apara niste cifre mai mari, dar oamenii pleaca cu aceiasi bani in buzunar, vedem ca toata miza este legata de justitie si pare ca asta e prioritatea unica si absoluta: solutionarea modalitatii prin care banii publici pot fi furati, fara ca Justitia sa mai deranjeze, adica transformarea Justitiei intr-un serviciu de casa, ca asta e ce se intampla in aceste zile si asta este lupta pe care o avem cu totii in aceste zile.Viziunea mea, cu care am candidat, in fata colegilor, la Congresul de la Poiana Brasov, este aceea ca USR este un partid care trebuie sa conteze in Romania, pe termen lung. Nu suntem un partid conjunctural, care are un obiectiv din asta, ¬hai sa intram in Parlament, dupa care ne oprim¬. Eu vad un USR care sa fie unul dintre partidele care pe termen lung sa faca politica in Romania. Asta presupune inclusiv ca la alegerile prezidentiale, in primul tur, sa avem un candidat propriu, asumat. Si asta este un element pe care eu il am in vedere. Evident, ca daca se va ajunge, in al doilea tur, intre presedintele Iohannis si, sa iau un nume la intamplare, Gabriela Firea, evident ca-l vom sustine pe presedintele Iohannis. Adica aici nu e niciun echivoc. Dar in primul tur, USR va avea un candidat.In momentul de fata e prematura intrebarea si sunt foarte franc in directia asta. Vom vedea, pentru ca, cei doi ani care urmeaza pana in zona din nou electorala sunt anii in care USR trebuie sa creasca lideri. Pentru ca eu vad un USR, si asta e viziunea mea, pe care am prezentat-o si colegilor, vad un USR ca partid capabil sa lase loc de crestere a unor lideri. Vad un USR in care sa incapa si Dacian Ciolos, si Nicusor Dan, si alti lideri care sa creasca, pentru ca daca mergem din nou...Da, asta spun. Ca tip de partid, vad un partid care sa acomodeze lideri. Pentru ca, daca mergem din nou pe ideea partid-jupan cum ne serveste PSD-ul de ani de zile, vedem, de fapt, ca in afara de lider, este o ceata atat de deasa, sau o umbra atat de deasa incat trei sferturi din Guvern e compus din persoane pe care nu le cunoaste nimeni.Evident ca in momentul de fata nu o sa nominalizez persoane pentru functia de premier pentru ca as creea o stire artificiala, fara nicio baza.Fara indoiala, Dacian Ciolos este o optiune profesionala si decenta pentru Romania, cu calitati dovedite in mandatul pe care l-a avut si l-am sustine cu toata increderea in situatia in care se va ajunge la o majoritate sau la vreo varianta prin care sa poata veni o astfel de guvernare.Eu personal le vad colaborand foarte bine si identificand cea mai functionala varianta de apropiere. Daca vom reusi sa avem, sa facem o alianta, va fi foarte bine. Daca nu, oricum colaborarea va fi una foarte functionala. E un proces de negociere si un proces de colaborare. Pana la urma, ca sa poti sa vorbesti de fuziuni sau de a deveni un singur lucru trebuie sa construiesti increderea. Daca vom reusi sa construim aceasta incredere in urmatorii doi ani, lucrurile vor merge in directia pe care ne-o dorim. E o provocare, pana la urma.Dupa cum spuneam, partidul a trecut prin framantari semnificative, le-a depasit, si acesta e un rezultat foarte important, iar de-acum trebuie sa intram intr-o etapa de stabilizare, care presupune trei directii principale, din punctul meu de vedere: respectarea mecanismelor si a institutiilor si a deciziilor interne, adica asezarea ca partid ¬ campania mea a fost sub sloganul ¬de la miscare, la partid¬, pentru ca mi se pare ca aici suntem noi in momentul acesta, suntem o miscare politica, am avut obiectiv sa intram in Parlament, am reusit, sa aducem mesajul strazii in Parlament, am reusit lucrul acesta, si-acum trebuie sa ne asezam ca un mecanism functional. Si, deci, avem aceasta respectare a mecanismelor interne, profesionalizarea si dialogul ¬ pentru ca pana acum am mers pe elanul personal, pe experienta, resursele umane din interiorul USR, sunt, de departe, cele mai bune, la nivel individual, comparativ cu celelalte partide politice, pentru ca sunt oameni cu o poveste, cu experienta profesionala in spate. Si-atunci trebuie sa profesionalizam partidul cu departamente, cu competente, ca sa spun asa, din piata libera, si asta e un lucru important. Dialogul, pentru a depasi aceste momente de nemultumire, frustrare, care apar, dupa un proces electoral, situatia in care ne aflam in aceste zile si pe care le vom depasi, pentru ca eu sunt un om al dialogului, si aceasta este si pozitia pe care mi-am definit-o, in interiorul partidului. Si cea de-a treia directie, extinderea. Ca sa putem conta, la nivel electoral si la parlamentare si la locale, partidul trebuie sa creasca, trebuie sa avem filiale la nivelul tuturor oraselor si la nivelul comunelor, ma rog, acolo unde este posibil, pentru ca aici nu putem sa concuram cu PSD-ul sau cu structuri din acestea traditional-teritoriale. Pe de o parte, extinderea teritoriala si pe de alta parte, atragerea de oameni competenti din societate. Adica a redeveni un partid inspirational, pana la urma asta e provocarea.Obiectivul cantitativ, ca sa spun asa, vad un USR in zona lui 15-20 la suta, ca si rezultat electoral...Obiectivul este sa fim a doua forta politica, dar eu sunt un om foarte realist. Eu inteleg ca o crestere... adica nu pot sa vin cu promisiuni la modul 40-50%, care n-au nicio legatura cu realitatea obiectiva, politica. Si-atunci, palierul rezonabil de crestere pe care eu il vad, il vad in zona lui pana in 20 la suta, pentru a fi, intr-adevar, pentru a conta la orice structura guvernamentala care s-ar contura pe partea dreapta, sa spune, a spectrului...Evident, USR-ul isi propune sa iasa din zona aceasta de partid care sta la colt si face galagie si de a deveni un partid care schimba lucruri in Romania. Si lucrul acesta se poate intampla doar participand la guvernare, sau doar implicandu-ne in actul guvernarii, care presupune si aliante, la un moment dat, post-electorale.Avem dialogul strict, sa spun, la nivel parlamentar, pentru diverse initiative, motiuni simple, sau... unde, intr-adevar, daca e nevoie de semnaturi, am colaborat, au fost initiative legislative facute si cu colegii de la PMP. Dincolo de asta nu cred ca se pune problema.Nu sunt... parlamentarii din PMP nu sunt exact, nu sunt tocmai profilul de membri USR pe care ii avem noi in vedere. USR are aceasta... si, cumva, cred ca intrebarea se leaga la modalitatea de extindere si la ce oameni ar trebui sa primim in USR, eu vad, si acesta a fost unul dintre elementele pe care le-am avut in campanie, eu vad un USR al usilor deschise. Adica initiativa civica a oamenilor de a intra in partide politice e, oricum, una limitata. Si-atunci mi se pare ca e important sa primim oameni in partid, respectand, insa ¬ si-acesta-i elementul cel mai important ¬ respectand criteriile de integritate care au definit USR-ul. Adica sa nu fie traseisti politici, sa nu fie persoane care au mai circulat prin trei-patru partide, au functii de conducere si care vin, cumva, in mod prezumat-fripturist, ar veni la USR. Acestia nu sunt, nu vor fi acceptati ca membri. Dar cetatenii din societate, pe care simt, si efectul Colectiv, tocmai am comemorat aseara tragedia de acum doi ani, efectul Colectiv a schimbat, in societate, cred eu, foarte mult. Eu sunt unul dintre oamenii care a intrat in politica ca urmare a efectului Colectiv. Pana atunci, eram un atreprenor care privea politica ca pe o poveste care nu ma priveste. Sau ma priveste in mica masura. Dupa Colectiv am inteles ca daca vrem sa schimbam ceva, nu se poate intampla asta decat implicandu-ne. Si exista acest efect, inca, in societate. Acestia sunt oamenii pe care eu ii vad bine-veniti si pentru care vad un mecanism mai facil de acceptare in partid.Sunt, o data, si chiar saptamana viitoare o sa avem mai multe initiative legate de partea de reforma electorala. Praguri mai usoare pentru partide politice noi care sa poata sa participe la alegeri, mai putine nume pe lista, componenta aceasta legata de alegerea primarilor in doua tururi, pe care o sa facem o propunere in aceasta directie, elementele legate de reforma electorale sunt o prioritate despre care noi am vorbit. Partea de transparentizare, pentru care am obtinut deja niste rezultate si o sa continuam pe linia aceasta, stiti ca la legea aceasta a salarizarii unice adoptate acum cateva luni, articolul care obliga autoritatile publice ¬ si le-a obligat acum, de la inceputul lunii, sa publice pe site grila de salarizare ¬ este un amendament al USR-ului. Adica este un rezultat al prezentei noastre in Parlament. Nu s-ar fi intamplat, daca USR-ul n-ar fi fost in Parlament. Componenta legata de justitie, si-aici se anunta o lupta care cred ca va consuma foarte mult din resursele activitatii parlamentare in perioada imediat urmatoare, pentru ca daca trec aceste initiative, pe care PSD-ul tocmai si le-a asumat astazi, practic, Justitia devine un serviciu de partid.Vom folosi toate... noi am organizat deja dezbateri la grupul parlamentar pentru a ne fundamenta punctele de vedere, folosim toate instrumentele parlamentare pe care le avem la dispozitie, motiuni, contestari la Curtea Constitutionala, sesizari la Comisia de la Venetia, deci toate instrumentele pe care legislatia ni le pune la dispozitie, le vom folosi. Apel la cetateni pentru transmiterea de mesaje, colegul meu Stelian Ion, si chiar a fost amenintat, sa spun, de domnul Nicolicea din aceasta cauza, a facut publica adresa de mail a comisiei care se ocupa de aceasta, tocmai pentru ca cetatenii sa poata sa-si transmita punctele de vedere. Domnul Nicolicea a fost foarte vexat de ¬cum adica sa-si transmita cetatenii punctele de vedere comisiei parlamentare, nu asa se face politica si o sa vedem noi politica¬ ¬ adica chiar ieri s-a intamplat, a fost amenintat colegul meu Stelian Ion, membru in comisia juridica, pentru acest considerent: pentru ca a facut public un email, pentru ca cetatenii sa se poata adresa parlamentului. Este incredibil.Da.Ne-am intalnit, cred ca, de doua ori in cadrul unor proiecte europene in care, ma rog, domnia sa a venit la festivitatea de deschidere si a fost, sa spun, o interactiune strict-profesionala, o strangere de mana si cam atat. N-am avut, dincolo de asta, alte...Eu locuiesc in Sibiu si Bucuresti de niste ani de zile, pentru ca, anterior anului 2016, cand am acceptat provocarea de a intra in Guvernul Ciolos, am lucrat in domeniul fondurilor europene, adica site-ul fonduristructurale.ro, care e principalul site din Romania de finantari europene este un proiect pe care impreuna cu un coleg l-am dezvoltat, l-am pornit de la zero acum 10 ani si l-am facut sa fie intre... companie, pe fonduri europene intre primele trei din Romania. Si expertiza mea semnificativa, experienta mea, de fapt, semnificativa, este in domeniul finantarilor europene, lucrand cu Comisia Europeana pe niste sute de proiecte inca din 2000.